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Когда кошку обязательно нужно везти к ветеринару
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Тревожные звоночки: когда кошке срочно требуется ветеринарная помощь

Когда кошку обязательно нужно везти к ветеринару

Каждый владелец кошки знает, что здоровье пушистого друга — это приоритет. Но как понять, когда пора бежать к ветеринару?

1. Изменение поведения

Если ваша кошка стала вялой, прячется или, наоборот, слишком агрессивна — это повод для беспокойства.

2. Проблемы с аппетитом

Отказ от еды или воды может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

3. Проблемы с туалетом

Если кошка не ходит в туалет или, наоборот, делает это слишком часто, стоит обратиться к ветеринару.

4. Кашель или чихание

Частый кашель или насморк могут быть симптомами заболеваний дыхательных путей.

5. Сильная потеря шерсти

Если кошка линяет слишком сильно или у нее появились залысины, это может быть признаком аллергии или других заболеваний.

Фото: andrewdunnphoto.com/Andrew Dunn(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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