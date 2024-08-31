Тревожные звоночки: когда кошке срочно требуется ветеринарная помощь

Каждый владелец кошки знает, что здоровье пушистого друга — это приоритет. Но как понять, когда пора бежать к ветеринару?
1. Изменение поведения
Если ваша кошка стала вялой, прячется или, наоборот, слишком агрессивна — это повод для беспокойства.
2. Проблемы с аппетитом
Отказ от еды или воды может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
3. Проблемы с туалетом
Если кошка не ходит в туалет или, наоборот, делает это слишком часто, стоит обратиться к ветеринару.
4. Кашель или чихание
Частый кашель или насморк могут быть симптомами заболеваний дыхательных путей.
5. Сильная потеря шерсти
Если кошка линяет слишком сильно или у нее появились залысины, это может быть признаком аллергии или других заболеваний.
Фото: andrewdunnphoto.com/Andrew Dunn(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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