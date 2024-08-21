Настоящие гении: эти три породы кошек считаются самыми умными

Кошки известны своей независимостью, но некоторые породы также выделяются способностью обучаться. Узнайте о трёх самых умных породах кошек, которые могут удивить вас.
1. Сиамская кошка
Эти активные и общительные кошки не только умны, но и очень любопытны. Они легко обучаются командам и любят взаимодействовать с хозяевами.
2. Бенгальская кошка
Бенгалы отличаются высоким уровнем энергии и ума. Они могут освоить различные трюки и команды, что делает их отличными друзьями.
3. Абиссинская кошка
Эта порода очень умна и игрива. Эти мурлыки легко обучаются и любят участвовать в играх на сообразительность.
Фото: commons.wikimedia.org/Wilczakrew(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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