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Кошки, которые превосходят собак по преданности
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Забудьте о собаках: эти кошки станут вашими лучшими друзьями на всю жизнь

Кошки, которые превосходят собак по преданности

Считается, что собаки — самые преданные питомцы. Но многие породы кошек могут похвастаться не меньшей привязанностью к своим хозяевам.

1. Сиамская кошка

Эти пушистые создания известны своей общительностью и привязанностью к людям. Сиамцы очень любят проводить время рядом с хозяевами.

2. Мейн-кун

Эта гигантская порода известна своим дружелюбным характером и нежностью. Они обожают внимание своих хозяев и часто настойчиво требуют его.

3. Британская короткошерстная

Эти кошки отличаются спокойным нравом и любят проводить время с людьми. Они могут быть очень преданными и ласковыми.

Фото: catza.net/Heikki Siltala(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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