Забудьте о собаках: эти кошки станут вашими лучшими друзьями на всю жизнь

Считается, что собаки — самые преданные питомцы. Но многие породы кошек могут похвастаться не меньшей привязанностью к своим хозяевам.
1. Сиамская кошка
Эти пушистые создания известны своей общительностью и привязанностью к людям. Сиамцы очень любят проводить время рядом с хозяевами.
2. Мейн-кун
Эта гигантская порода известна своим дружелюбным характером и нежностью. Они обожают внимание своих хозяев и часто настойчиво требуют его.
3. Британская короткошерстная
Эти кошки отличаются спокойным нравом и любят проводить время с людьми. Они могут быть очень преданными и ласковыми.
Фото: catza.net/Heikki Siltala(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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