Собака перестала спать и всё время лизала лапы — причиной оказалась миска: привычное меню едва не довело до беды

Чаще всего аллергия у домашних животных развивается на куриное мясо из-за содержания в нём антибиотиков и гормонов, отметила ветеринар Екатерина Гуляева. О других причинах пищевой аллергии у собак и кошек специалист рассказала NewsInfo.

Эксперт обратила внимание, что курица стала одним из самых распространенных аллергенов среди домашних животных.

"На производстве в курицу могут попасть гормоны и антибиотики. Как раз на эти препараты, антибиотики, может быть, гормоны роста, может чаще всего аллергия развиваться", — пояснила ветеринар.

По словам специалиста, у собак аллергия встречается чаще, чем у кошек, а источником реакции может стать любой белок — как животного, так и растительного происхождения.

"Как в любом мире биологическом, аллерген это любое биологическое вещество. То ли растительный белок, то ли животный. Понятно, что если мы берем корма премиум — класса, в них одобрены более хорошие продукты и, может быть, менее аллергенные", — пояснила Тихонова.

Она подчеркнула, что при диагностике пищевой аллергии ветеринары используют исключающую диету, когда животному постепенно вводят разные продукты, чтобы определить источник реакции. По словам специалиста под пищевую аллергию часто маскируются другие недуги домашних животных, например, реакция на стресс или гормональные проблемы.