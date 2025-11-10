Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щенок шарпея с куском мяса
Щенок шарпея с куском мяса
© freepik.com by Ermolaev Alexandr is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:00

Собака перестала спать и всё время лизала лапы — причиной оказалась миска: привычное меню едва не довело до беды

Ветеринар Гуляева назвала курицу основным источником пищевой аллергии у домашних животных

Чаще всего аллергия у домашних животных развивается на куриное мясо из-за содержания в нём антибиотиков и гормонов, отметила ветеринар Екатерина Гуляева. О других причинах пищевой аллергии у собак и кошек специалист рассказала NewsInfo.

Эксперт обратила внимание, что курица стала одним из самых распространенных аллергенов среди домашних животных.

"На производстве в курицу могут попасть гормоны и антибиотики. Как раз на эти препараты, антибиотики, может быть, гормоны роста, может чаще всего аллергия развиваться", — пояснила ветеринар.

По словам специалиста, у собак аллергия встречается чаще, чем у кошек, а источником реакции может стать любой белок — как животного, так и растительного происхождения.

"Как в любом мире биологическом, аллерген это любое биологическое вещество. То ли растительный белок, то ли животный. Понятно, что если мы берем корма премиум — класса, в них одобрены более хорошие продукты и, может быть, менее аллергенные", — пояснила Тихонова.

Она подчеркнула, что при диагностике пищевой аллергии ветеринары используют исключающую диету, когда животному постепенно вводят разные продукты, чтобы определить источник реакции. По словам специалиста под пищевую аллергию часто маскируются другие недуги домашних животных, например, реакция на стресс или гормональные проблемы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Думала, что кролики не переживут зиму — но один простой приём всё изменил сегодня в 9:40

Как содержать кроликов зимой на улице: как утеплить клетки, чем кормить, как поить и избежать болезней. Полное руководство для фермеров.

Читать полностью » Думала, уши у щенка не встанут никогда — пока не узнала одну простую вещь сегодня в 8:31

Почему у немецкой овчарки не поднимаются уши вовремя, как помочь питомцу без вреда и когда пора обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Кошка пометила диван? Вот как убираю запах мочи навсегда — без химии и паники сегодня в 7:22

Кошка пометила диван? Не спешите вызывать химчистку — запах можно убрать дома. Пошаговая инструкция, народные средства и проверенные ферментные препараты.

Читать полностью » Раньше боялась стричь кошке когти — теперь делаю так: спокойно и без царапин сегодня в 6:11

Подрезать когти кошке или оставить как есть? Разбираем физиологию, риски и альтернативы и даём пошаговый план, который работает без борьбы и стресса.

Читать полностью » Хотели развить щенка, а сделали инвалидом: ошибка, которую совершают почти все сегодня в 5:34

Что нельзя делать со щенком до 6 месяцев: почему ранние физические нагрузки и пропущенная социализация приводят к травмам и страхам.

Читать полностью » Хотели облегчить жизнь питомцу, а сделали хуже: правда о бритье пушистых пород сегодня в 4:44

Что такое двойная шерсть у собак, почему она защищает от жары и холода, и как ухаживать за ней без вреда.

Читать полностью » Не трачу тысячи у ветеринара: делаю простую чистку дома — питомец здоров сегодня в 3:47

Почему чистка зубов у кошек и собак важна не меньше, чем прогулки и питание, и как сделать этот процесс простым и безопасным.

Читать полностью » Собака ест, как в последний раз: причина может быть в вашей миске, а не в ней сегодня в 2:27

Знаете ли вы, сколько и как часто нужно кормить собаку, чтобы она оставалась здоровой и энергичной? Простая инструкция без сложных расчётов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Биолог Пецис: лисы теряют осторожность, когда их кормят люди
Наука
JAMA: несоответствие уровней креатинина и цистатина С сигнализирует о почечной недостаточности
Спорт и фитнес
Проснулась в 5 утра, пошла плавать — и открыла идеальный завтрак без булочек и сахара
Красота и здоровье
Кожа стала тусклой и сухой — причина оказалась не в косметике: виноват один витамин
Красота и здоровье
Думала, что чай с мёдом лечит простуду — теперь делаю иначе: жаль, что раньше не знала
Культура и шоу-бизнес
Финансовый ураган Голливуда: режиссёр "Крёстного отца" оказался на грани финансового краха
Дом
Сери Кертцнер рекомендовала всегда иметь запас вина, салфеток и свечей для гостей
Красота и здоровье
Она ест кашу из тыквы и встаёт на рассвете — простой распорядок, который продлил жизнь на целый век
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet