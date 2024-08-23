3 правила ухода за сфинксом: это нужно делать для его здоровья и счастья

Сфинксы — очаровательные кошки, которые привлекают внимание своим необычным внешним видом. Однако уход за ними требует особого внимания.



1. Уход за кожей. Сфинксы не имеют шерсти, поэтому их кожа нуждается в регулярном уходе. Протирайте её влажной тканью несколько раз в неделю.



2. Купание. Сфинксов рекомендуется купать раз в месяц с использованием специального шампуня для безшёрстных животных. Это поможет поддерживать их кожу в чистоте и предотвратить появление запаха.



3. Уход за ушами и глазами. Регулярно проверяйте уши на наличие серы и грязи, очищайте их при необходимости. Также следите за глазами: если вы заметили выделения, аккуратно протрите их влажной ватной палочкой.

Фото: sejmet-sphynx.com/Unknown author(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)