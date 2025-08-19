Материнский инстинкт дал сбой: почему кошки отказываются от своих котят

Кошки — заботливые матери, но иногда они отказываются кормить своих детёнышей. Почему так происходит и как помочь питомице?

Стресс и усталость

Тяжёлые роды могут вызвать у кошки стресс. Если она не подпускает котят к соскам, дайте ей отдохнуть. В это время малышей можно подкармливать заменителем кошачьего молока (но не детской смесью!).

У кошки может не хватать молока из-за слабости или испуга. В таком случае важно помочь ей восстановиться — предложите питательный корм и воду. Если ситуация не улучшается, используйте специальные смеси для котят.

Болезни, мешающие кормлению

Некоторые заболевания делают процесс болезненным или опасным:

мастит — воспаление молочных желёз. Признаки: отёк, покраснение, высокая температура.

эндометрит — воспаление матки. Требует срочного лечения.

эклампсия — резкое падение уровня кальция. Кошка может вести себя агрессивно, нужны инъекции у ветеринара.

Другие возможные причины

Неразвитый материнский инстинкт — у молодых кошек иногда нет понимания, что делать с котятами. В таком случае придётся кормить их вручную. Котёнок подрос — если малыш уже готов к твёрдой пище, кошка может начать его отгонять.