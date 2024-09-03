Квартира им не подходит: кошки, которым нужен простор

Мечтаете о пушистом друге, но не все породы кошек подходят для жизни в квартире. Некоторые из них требуют больше пространства и активности.
1. Саванна
Эта порода — гибрид домашней кошки и сервала. Саванны активны, любопытны и требуют много места для игр и исследований. В квартире они могут начать проявлять деструктивное поведение из-за недостатка активности.
2. Бенгальская кошка
Бенгалы известны своей игривостью и энергией. Они нуждаются в большом количестве физической активности и умственной стимуляции. В маленькой квартире они могут стать агрессивными.
3. Мейн-кун
Хотя они очень дружелюбные, мейн-куны нуждаются в пространстве для своего роста и игры. Если вы не можете предоставить им достаточно места, они могут проявлять нежелательное поведение.
Фото: commons.wikimedia.org/JOJOJOJO4321(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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