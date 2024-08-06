Концентрация аммиака в квартире москвича превышала норму в 9 раз: 30 кошек из прихожей придётся убрать

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, в крохотной прихожей квартиры на Алтуфьевском шоссе проживало около 30 кошек. Из-за этого концентрация аммиака в помещении превышала норму в 9 раз.

Жители многоэтажки обратились в прокуратуру, поскольку условия содержания животных были признаны антисанитарными. Кошки не имели доступа к солнечному свету, получали недостаточное питание и не получали должного ветеринарного ухода.

По результатам проверки прокурор направил в суд иск с требованием запретить мужчине держать домашних животных и обязать его привести квартиру в нормальное санитарное состояние.

Фото: Flickr/Скотт Граннеман(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)