Концентрация аммиака в квартире москвича превышала норму в 9 раз: 30 кошек из прихожей придётся убрать

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, в крохотной прихожей квартиры на Алтуфьевском шоссе проживало около 30 кошек. Из-за этого концентрация аммиака в помещении превышала норму в 9 раз.
Жители многоэтажки обратились в прокуратуру, поскольку условия содержания животных были признаны антисанитарными. Кошки не имели доступа к солнечному свету, получали недостаточное питание и не получали должного ветеринарного ухода.
По результатам проверки прокурор направил в суд иск с требованием запретить мужчине держать домашних животных и обязать его привести квартиру в нормальное санитарное состояние.
Фото: Flickr/Скотт Граннеман(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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