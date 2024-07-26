В Гибралтарском проливе произошел инцидент с участием косаток, в результате которого затонуло парусное судно. Испанская морская спасательная служба оперативно отреагировала на ситуацию, эвакуировав трех членов экипажа.
Согласно информации, опубликованной службой спасения Испании в социальной сети, экипаж яхты "Bonhomme William" изначально запросил помощь в буксировке после столкновения с морскими млекопитающими. Однако вскоре ситуация ухудшилась, и судно начало тонуть. Спасательный центр в Тарифе незамедлительно направил на помощь судно "Enif", которому удалось успешно эвакуировать всех находившихся на борту людей.
Специалисты полагают, что в инциденте участвовала группа косаток, известная как "Глэдис". Эта субпопуляция, насчитывающая около 15 особей, обитает в водах между северной частью Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом. Подобные случаи взаимодействия косаток с судами фиксируются с мая 2020 года.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах такого поведения морских млекопитающих. Существуют две основные гипотезы: либо это проявление любопытства и игривости животных, либо целенаправленная агрессия по отношению к потенциальным конкурентам в борьбе за пищевые ресурсы, в частности, местного синего тунца.
В прошлом году испанское министерство экологических преобразований и демографических проблем анонсировало программу спутникового мониторинга шести косаток. Цель проекта - минимизировать взаимодействие между морскими млекопитающими и судами. С 2020 года участились случаи столкновений косаток с различными плавательными средствами, особенно с парусниками, в районе Гибралтарского пролива и у побережья Галисии. В рамках инициативы "Экологический переход" уже проведены первые сеансы спутникового слежения за китообразными.
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