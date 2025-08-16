Кортизол, осанка и стресс: как жир на животе появляется у самых "правильных"

После пандемии многие взглянули на фитнес по-новому. Раньше нас в спортзалы гнала мечта о "кубиках", красивой спине и стройных ногах. Теперь же всё больше людей приходят туда не за эстетикой, а за здоровьем. И, как показывает статистика, причина такого поворота весьма серьёзна.

Фитнес ради здоровья, а не только ради фигуры

Национальное фитнес-сообщество провело масштабное исследование: в нём приняли участие более 9 тысяч россиян. Результаты оказались весьма показательными. Сегодня:

75,3% опрошенных занимаются фитнесом ради здоровья и развития физических качеств;

Лишь 24,7% продолжают гнаться за внешним видом.

То есть 3 из 4 посетителей спортклубов ставят во главу угла здоровье и хорошую физическую форму, а не "плоский живот" и "идеальные ноги".

Что на самом деле мешает избавиться от живота

Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия", поделилась с "КП Спорт" причинами, по которым мы набираем вес — и не всегда они лежат на поверхности.

"Наклонился — а шнурки завязать сложно. Пришлось расслабить ремень. Или прошлогоднее платье не сходится в талии. Да, такие моменты действительно становятся триггерами. Но это не главное. Главное — общее состояние организма".

Основные причины набора жира в области живота:

несбалансированное питание,

низкая двигательная активность,

гормональные сбои,

проблемы с осанкой и опорно-двигательным аппаратом,

и даже стресс.

"При хроническом стрессе вырабатывается кортизол. Этот гормон нарушает обмен веществ, снижает скорость метаболизма и способствует накоплению жира — особенно в области живота", — объясняет Силина.

А что делать, если хочется начать, но страшно?

Прежде чем бежать в спортзал и хвататься за гантели, эксперт рекомендует:

Пройти мини-чек-ап: общий анализ крови, оценка состояния щитовидной железы, гормонов, ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Обратиться к терапевту — он подскажет, можно ли приступать к нагрузкам.

Только после этого — подбирать программу и приступать к тренировкам.