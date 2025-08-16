Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Кортизол, осанка и стресс: как жир на животе появляется у самых "правильных"

Исследование: россияне чаще выбирают фитнес ради самочувствия, а не "кубиков" на прессе

После пандемии многие взглянули на фитнес по-новому. Раньше нас в спортзалы гнала мечта о "кубиках", красивой спине и стройных ногах. Теперь же всё больше людей приходят туда не за эстетикой, а за здоровьем. И, как показывает статистика, причина такого поворота весьма серьёзна.

Фитнес ради здоровья, а не только ради фигуры
Национальное фитнес-сообщество провело масштабное исследование: в нём приняли участие более 9 тысяч россиян. Результаты оказались весьма показательными. Сегодня:

  • 75,3% опрошенных занимаются фитнесом ради здоровья и развития физических качеств;
  • Лишь 24,7% продолжают гнаться за внешним видом.
  • То есть 3 из 4 посетителей спортклубов ставят во главу угла здоровье и хорошую физическую форму, а не "плоский живот" и "идеальные ноги".

Что на самом деле мешает избавиться от живота
Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия", поделилась с "КП Спорт" причинами, по которым мы набираем вес — и не всегда они лежат на поверхности.

"Наклонился — а шнурки завязать сложно. Пришлось расслабить ремень. Или прошлогоднее платье не сходится в талии. Да, такие моменты действительно становятся триггерами. Но это не главное. Главное — общее состояние организма".

Основные причины набора жира в области живота:

  • несбалансированное питание,
  • низкая двигательная активность,
  • гормональные сбои,
  • проблемы с осанкой и опорно-двигательным аппаратом,
  • и даже стресс.

"При хроническом стрессе вырабатывается кортизол. Этот гормон нарушает обмен веществ, снижает скорость метаболизма и способствует накоплению жира — особенно в области живота", — объясняет Силина.

А что делать, если хочется начать, но страшно?
Прежде чем бежать в спортзал и хвататься за гантели, эксперт рекомендует:

  • Пройти мини-чек-ап: общий анализ крови, оценка состояния щитовидной железы, гормонов, ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
  • Обратиться к терапевту — он подскажет, можно ли приступать к нагрузкам.
  • Только после этого — подбирать программу и приступать к тренировкам.

"Лучше сначала узнать, в каком состоянии организм, чем заработать себе проблемы от чрезмерной нагрузки", — подчёркивает эксперт.

