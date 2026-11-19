В морском порту Корсаков завершен основной этап реконструкции пяти причальных сооружений Рыбного порта. Объекты, модернизация которых велась АО «Мостострой-11» по заказу ФГУП «Нацрыбресурс», станут частью создаваемого в порту логистического технопарка.

На текущий момент строительно-монтажные работы, включая бетонирование и асфальтирование причалов, полностью выполнены. Ожидается, что после окончательного ввода мощностей в эксплуатацию порт сможет обеспечивать перевалку до 600 тыс. тонн рыбной продукции ежегодно. Завершающим техническим этапом станет подключение сооружений к электросетям, которое запланировано до конца 2026 года.

Обновление причалов является частью масштабной программы модернизации порта Корсаков, запущенной в 2024 году. Логическим продолжением этих работ стало дноуглубление подходного канала и операционной акватории, к которому ФГУП «Росморпорт» приступило в ноябре 2026 года.

Согласно данным Минтранса Сахалинской области, итоговая отметка дна подходного канала составит 11,4 м по Балтийской системе высот. Увеличение глубилостей позволит порту принимать суда с большей осадкой, что в перспективе приведет к росту общего грузооборота и пропускной способности транспортного узла.