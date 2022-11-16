После публикации документа о коррупционной деятельности Беглова СК РФ заинтересовались его фигурантами

Недавно в социальных сетях появился документ, где авторы раскрывают коррупционные схемы правительства Александра Беглова. За время существования справки в сети, следователи успели прийти как минимум к троим фигурантам по делам о коррупции.
На 100 страницах авторы описали махинации окружения губернатора Александра Беглова. Среди них — превышение полномочий, освоение бюджетных денег и так далее.
За публикацией последовали сразу несколько эпизодов. Так, 11 ноября был задержан, а после и арестован Иван Орынчук. С середины 2022 года он занимался восстановлением Мариуполя под покровительством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Арестовали и его сестру, Оксану Орынчук.
Также прошли обыски на предприятии, принадлежащем Смольному — "Столовой №14". Как полагают журналисты, действия правоохранителей мотивированы делом о мошенничестве в особо крупном размере.
Также 15 ноября стало известно о задержании инженера управления по строительству метро Петербурга. Его подозревают в получении взятки. Примечательно, что на деятельность "Метростроя Северной столицы" СК РФ обращали внимание уже не раз. Ее предшественник, "Метрострой", обанкротился. Как отмечают бывшие сотрудники, это было похоже на "рейдерский захват".
Все эти эпизоды произошли после публикации документа. Все указанные лица и компании фигурировали в материале. Какие-то упоминались вскользь, а какие-то — расписывались в деталях.
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