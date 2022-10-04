Освоением триллионного бюджета Петербурга могут заняться представители "курортной мафии" Смольного – СМИ

Петербург достиг планки бюджета города в 1 триллион рублей. Цель Смольный планировал достигнуть к 2023 году, но справился с задачей раньше. Однако СМИ опасаются, что эти деньги могут "осесть" в карманах чиновников из так называемой "курортной мафии".

Губернатор Петербурга Александр Беглов, отчитываясь о высоких поступлениях в бюджет, сообщил, что доходы направят на развитие мегаполиса. Выбрано четыре направления: комфортный, социальный, безопасный, умный город.

Однако все они находятся в крайне упадочном состоянии. Если чиновники и работают над осуществлением некоторых проектов, то делают это самостоятельно. Они не привлекают к обсуждению ни горожан, ни профильных независимых экспертов. Например, о планах благоустройства петербуржцы узнают уже постфактум. При этом сам уровень благоустройства остается крайне низким. Зимой это привело к тому, что Северная столица оказалась завалена снегом и льдом.

В городе активно уничтожают объекты культурного наследия, причем нередко — благодаря содействию чиновников, утверждают СМИ. Отдельного внимания стоят реформы, которые проводит Смольный. Все они, по большому счету, провалились.

По мнению СМИ, к ситуации привела "курортная мафия". Все ключевые посты в Петербурге, включая кресло губернатора, занимают выходцы из Курортного района. По мнению СМИ, эти люди на первое место ставят собственное обогащение, а городские вопросы — на последнее. Это может привести к тому, что высокие доходы города на Неве "освоят" определенные чиновники и депутаты.