Юрты вместо глэмпингов: куда исчезли 27 млн рублей в Башкирии

В Башкирии разгорается крупный коррупционный скандал, связанный с нецелевым использованием бюджетных средств, выделенных на развитие туристической инфраструктуры. Следственный комитет республики передал в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурируют руководители местных турфирм и чиновники.

По версии следствия, директора компаний "Урал-Тенгри" и "Тенгри" Александр Гончаров, Алевтина Емельянова и предпринимательница Светлана Мусеева незаконно получили 27 млн рублей субсидий в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Они завышали объемы оказанных услуг в отчетности, а деньги, предназначенные для строительства глэмпингов и кемпингов, по факту не осваивались.

Скандал приобрел масштабный характер после задержания трех руководителей организаций, курирующих туристическую сферу в регионе: директора АНО "Центр развития туризма РБ" Руслана Юсупова, его заместителя и директора геопарка "Торатау" Артура Идельбаева, а также директора "Проектного офиса по развитию территорий" Ильнура Куватова. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы, подтверждающие фиктивные заявки на субсидии.

Как выяснилось, часть средств была потрачена на установку юрт, которые просто перевозили с места на место, создавая видимость освоения бюджета. При этом сроки реализации проектов истекли еще в декабре 2024 года, а обещанные объекты так и не появились.

На фоне расследования министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко, возглавлявшая ведомство менее года, подала в отставку. Хотя она заявила, что не причастна к нарушениям, репутация министерства оказалась серьезно подорвана, сообщает "РГ".

Параллельно с уголовным делом минтуризма республики подало 10 исков к предпринимателям на общую сумму 93 млн рублей за нецелевое использование субсидий. Однако жители Башкирии сомневаются в эффективности госпрограмм: несмотря на заявленное строительство более тысячи объектов придорожного сервиса, на трассе Р-240 "Уфа — Оренбург" до сих пор не хватает нормальных кафе, туалетов и зон отдыха.

Эксперты отмечают, что подобные скандалы подрывают доверие к государственным инициативам в сфере туризма. Властям предстоит не только навести порядок в расходовании бюджетных средств, но и обеспечить реальное развитие инфраструктуры, чтобы Башкирия могла конкурировать на туристическом рынке.