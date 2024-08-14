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Экс-главу подконтрольных Киеву районов ДНР обвинили в коррупции на 56,2 млн гривен
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На Украине предъявили обвинение в коррупции экс-главе подконтрольных Киеву регионов ДНР

Экс-главу подконтрольных Киеву районов ДНР обвинили в коррупции на 56,2 млн гривен

Действующему главе государственного органа со "специальным статусом" на Украине предъявлено обвинение в незаконном обогащении 56,2 млн гривен. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что речь идет о бывшем главе подконтрольной Киеву Донецкой облгосадминистрации Павле Кириленко.

В свою очередь, САП сообщает о том, что по согласованию прокурора ведомства детективы национального антикоррупционного бюро Украины обвинили в незаконном обогащении на 56,2 мл гривен и декларировании неверной информации.

Правоохранители выяснили, что в период с 2020 по 2023 год Кириленко во время нахождения в должности главы покдонтрольной Киеву Донецкой гособладминистрации, получил 21 объект недвижимости, а также один люксовый автомобиль. Регистрировал он все имущество на родственников своей жены.

Фото: pxhere.com

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