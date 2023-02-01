Спецслужбы Украины проводят обыски в квартирах чиновников минобороны по делу о коррупции.
Служба безопасности Украины пришла к некоторым чиновникам из минобороны. В частности, следователи работают в квартире экс-директора департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого. Его подозревают в покупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен, сообщают украинские СМИ.
Журналисты пишут, что Хмельницкий далеко не единственный фигурант, с которым работают сотрудники СБУ.
Наемники из группы "Моцарт" меняют название
Против них частной военной компании в США начали судебное разбирательство.
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Некоторые украинские военные понимают что у них только два пути: либо умереть, либо сдаться в плен.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.