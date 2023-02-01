Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2023 : 70,5174
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2023 : 76,3004
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:02

Спецслужбы Украины проводят обыски в квартирах чиновников минобороны по делу о коррупции.

Спецслужбы Украины проводят обыски в квартирах чиновников минобороны по делу о коррупции.

Служба безопасности Украины пришла к некоторым чиновникам из минобороны. В частности, следователи работают в квартире экс-директора департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого. Его подозревают в покупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен, сообщают украинские СМИ.

Журналисты пишут, что Хмельницкий далеко не единственный фигурант, с которым работают сотрудники СБУ.

Мир

Наемники из группы "Моцарт" меняют название

Против них частной военной компании в США начали судебное разбирательство.

Читать полностью

Эксперт объяснил дезертирство из украинской армии

Некоторые украинские военные понимают что у них только два пути: либо умереть, либо сдаться в плен.

Читать полностью

Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

Читать полностью

Новости