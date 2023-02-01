Спецслужбы Украины проводят обыски в квартирах чиновников минобороны по делу о коррупции.

Служба безопасности Украины пришла к некоторым чиновникам из минобороны. В частности, следователи работают в квартире экс-директора департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого. Его подозревают в покупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен, сообщают украинские СМИ.

Журналисты пишут, что Хмельницкий далеко не единственный фигурант, с которым работают сотрудники СБУ.