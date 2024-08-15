Российский научный фонд: коррозию можно замедлить примерно в 5-7 раз

"Зеленые" покрытия для магниевых имплантатов: революция в биоматериалах

Российские исследователи совершили прорыв в области биоматериалов, разработав новый "зеленый" подход к защите магниевых имплантатов от коррозии.

Соли карбоновых кислот: "Зеленые" органические соединения, широко распространенные в природе, стали ключом к решению проблемы.

Фумарат натрия: Одним из наиболее эффективных соединений оказался фумарат натрия, который замедляет коррозию в 5-7 раз.

Соли карбоновых кислот создают защитную пленку на поверхности имплантата, блокируя проникновение разрушительных ионов хлора. "Зеленый" подход, экологически чистый и безопасный для организма.

Новые покрытия могут значительно продлить срок службы магниевых имплантатов, обеспечить более быстрое заживление и предотвратить воспаления.

Важно отметить, что исследователи уже несколько лет работают над созданием защитных покрытий для биоразлагаемых имплантатов.

Этот метод является значимым шагом вперед в области биоматериалов, поскольку он позволяет создавать более эффективные и безопасные имплантаты.

Это открытие имеет большой потенциал для преобразования области биоматериалов и улучшения качества жизни пациентов.

Фото: Wikimedia Commons/ Фотография сделана и загружена Роджером Маклассусом ,Роджер Маклассус , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )