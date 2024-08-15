Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
Замедление коррозии:разработан
  1. Главная
  2. Наука

Российский научный фонд: коррозию можно замедлить примерно в 5-7 раз

Замедление коррозии:разработан "зеленый" подход для магниевых имплантатов

"Зеленые" покрытия для магниевых имплантатов: революция в биоматериалах

Российские исследователи совершили прорыв в области биоматериалов, разработав новый "зеленый" подход к защите магниевых имплантатов от коррозии.

Соли карбоновых кислот: "Зеленые" органические соединения, широко распространенные в природе, стали ключом к решению проблемы.

Фумарат натрия: Одним из наиболее эффективных соединений оказался фумарат натрия, который замедляет коррозию в 5-7 раз.

Соли карбоновых кислот создают защитную пленку на поверхности имплантата, блокируя проникновение разрушительных ионов хлора. "Зеленый" подход, экологически чистый и безопасный для организма.

Новые покрытия могут значительно продлить срок службы магниевых имплантатов, обеспечить более быстрое заживление и предотвратить воспаления.

Важно отметить, что исследователи уже несколько лет работают над созданием защитных покрытий для биоразлагаемых имплантатов.

Этот метод является значимым шагом вперед в области биоматериалов, поскольку он позволяет создавать более эффективные и безопасные имплантаты.

Это открытие имеет большой потенциал для преобразования области биоматериалов и улучшения качества жизни пациентов.

Фото: Wikimedia Commons/ Фотография сделана и загружена Роджером Маклассусом ,Роджер Маклассус , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

Мир

Путин провел телефонных звонок с президентом Узбекистана

Путин провел телефонных звонок с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях. Этот разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны и был направлен на укрепление отношений между двумя странами.

Читать полностью
Путин назначил новых послов РФ в Никарагуа и Боливию

Путин назначил новых послов РФ в Никарагуа и Боливию

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых послов Российской Федерации в Боливии и Никарагуа. Дмитрий Верченко и Михаил Леденев соответственно займут эти посты, как сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Читать полностью

Общество

Илья Авербух обратился к сыну Льву в день рождения мальчика:

Илья Авербух обратился к сыну Льву в день рождения мальчика: "Очень верю в тебя"

Фигурист Илья Авербух написал поздравительный пост в честь дня рождения сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.

Читать полностью
Москва в объективе Жоры Крыжовникова: режиссер готовит сериал о столице

Москва в объективе Жоры Крыжовникова: режиссер готовит сериал о столице

Режиссер Жора Крыжовников поделился информацией о своем новом проекте - сериале, посвященном Москве, над которым он работает в настоящее время.

Читать полностью

Новости