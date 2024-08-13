Сергей Троицкий, лидер «Коррозии металла», задержан в Новороссийске за подозрение в использовании фальшивых денег и мелкое хулиганство

В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, инцидент произошел 13 августа, когда мужчина попытался расплатиться за покупку в магазине, и у продавца возникли сомнения в подлинности купюры. На место происшествия оперативно выехал полицейский наряд. В ходе разбирательства Троицкий вел себя агрессивно, употребляя нецензурные выражения и создавая конфликтные ситуации с окружающими. Из-за его жалоб на плохое самочувствие он был отправлен в медицинское учреждение для обследования, а затем доставлен в полицию Центрального района.
На Троицкого составили административный протокол за мелкое хулиганство, и он получил штраф, размер которого не уточняется. Позже артист сообщил RTVI о том, что находится в больнице с сотрясением мозга. Напомним, что 10 августа в Новороссийске прошел концерт "Паук оркестр".
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