Эффективные способы защиты автомобиля от коррозии в зимний период: рекомендации автоэксперта

В зимний период, особенно в условиях российских дорог, автомобили подвергаются серьезным испытаниям. Снег, соль и химические реагенты могут значительно ускорить процесс коррозии, даже на новых автомобилях.

Дмитрий Попов, независимый автоэксперт, рассказал NewsInfo.Ru, как уберечь автомобиль от коррозии.

"Современный автомобиль, в том числе отечественного производства, достаточно стойкий ко всем коррозийным процессам при соблюдении современной технологии нанесения лакокрасочного покрытия. Его можно защитить с помощью обработки воском, которая есть на некоторых мойках самообслуживания. После того, как вы помыли машину, рекомендуется нанести воск, который хорошо защищает от реагентов. Кроме этого, есть сервисы, которые наносят антикоррозийное покрытие на днище нового автомобиля. Это то, что нам пришло из 90-х годов, когда мы боролись за живучесть "Жигулей". Вывести коррозию, когда она уже поселилась, очень трудно, поэтому необходимо позаботиться об этом заранее".

Современные автомобили впечатляют своим качественным покрытием. Сегодня модели украшают новейшие краски, обладающие прекрасной адгезией к металлу как у иностранных производителей, так и у российских. Однако важно помнить о некоторых нюансах: если ваш автомобиль прошел через мелкие ДТП или потертости, то в тех местах, где лакокрасочное покрытие повреждено, влага может проникнуть под трещины, причиняя вред кузову. В таком случае тоже есть решение: обклеить автомобиль винилом. Но это довольно дорого и несмотря на многие достоинства, такой способ не обеспечивает стопроцентной защиты. Пленка действительно более надежна, чем краска, но также не может полностью закрыть все уязвимые участки. Таким образом, забота о лакокрасочном покрытии требует внимания и осознания всех рисков.

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