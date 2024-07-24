С действующим главой Соединённых Штатов Америки Джо Байденом случилось что-то очень плохое. Он себя плохо чувствует и кое-как передвигается. Об этом в социальных сетях сообщил американских комментатор Бенни Джонсон, информирует РИА Новости.
Журналист захотел высказать своё мнение по поводу первого выхода 46-ого президента США на публику после того, как тот заболел потенциально тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19. По его словам, действующий глава государства кое-как передвигается, и с ним случилось что-то очень плохое. Журналист также заявил, что всё дело не в коронавирусе. Бенни Джонсон уверен, что президент Штатов болен, и вся эта ситуация с COVID-19 была огромных размеров операция прикрытия.
На днях действующий президент Соединённых Штатов Америки первый раз появился в публичном месте после того, как заявил об отказе от гонки. Журналисты запечатлели его в тот момент, когда Джо Байден поднимался на борт самолёта. Опираясь на видеозапись, средства массовой информации и общественность заметили, что глава государства еле передвигается и кое-как садится в транспортное средство.
Не так давно 46-ой глава Соединённых Штатов подхватил потенциально тяжёлую острую респираторную инфекцию COVID-19. Известно, что некоторое время он провёл в изоляции от других. Как сообщалось, он располагался в этот момент в собственном доме, который находится в одном из Средне-Атлантических штатов США. Члены Республиканской партии даже запрашивали доказательства того, что Джо Байден всё ещё жив.
Фото: Flickr / AFGE (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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