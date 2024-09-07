Эксперт Щелканов: коронавирус заметно снизил свою патогенность и вирулентность

Коронавирус постепенно теряет свою вирулентность и патогенность, и этот эволюционный процесс будет продолжаться. Об этом в интервью ТАСС сообщил Михаил Щелканов, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора.

"Любой паразит в идеале должен прийти к компромиссу со своим хозяином: не убивая его, использовать ресурсы его организма и клетки, если речь идет о вирусах. С SARS-CoV-2 произошло то же самое. Сейчас он постепенно снижает свою вирулентность и патогенность, уже став обычным элементом эпидемического ландшафта, наряду с гриппом А и B. Поэтому, я полагаю, дальнейшая эволюция пойдет именно в этом направлении", — заявил он во время Восточного экономического форума.

Щелканов подчеркнул, что увеличение использования лекарств и вакцин способствует ускорению резистентности вируса.

"Что касается SARS-CoV-2, химиопрепараты будут отбирать те варианты вируса, которые смогут преодолеть их действие. То же самое относится и к вакцинам", — пояснил эксперт.

Он добавил, что из-за этих свойств вируса необходимо регулярно обновлять вакцинный штамм, так как мутации будут накапливаться и смогут обходить иммунную защиту как у переболевших, так и у привитых людей.

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