Собака зимой в парке
Собака зимой в парке
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:11

Коронавирус у собак передается легко, но не человеку: почему хозяева ошибаются в рисках

Коронавирус собак не похож на человеческий — ветеринар Дмитриев

Коронавирусный гастроэнтерит собак не представляет угрозы для людей, отметил главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев. О том, почему эта инфекция не передается человеку и чем она отличается от COVID-19, специалист рассказал NewsInfo.

Ветврач подчеркнул, что коронавирус собак и кошек давно известен ветеринарам и не имеет отношения к COVID-19 у людей. По его словам, передача собачьего коронавируса человеку не подтверждена.

"Это болезнь встречается в ветеринарной медицине встречалась гораздо раньше, чем появился знаменитый COVID-19. Никаких фактов, подтверждающих, что коронавирусный гастроэнтерит собак может передаваться человеку у меня нет", — отметил специалист.

Эксперт добавил, что бессимптомное носительство вируса у взрослых собак также не представляет опасности для людей.

"Если вообще это бессимптомно протекает у собаки, это не требует дополнительного какого-то лечения или даже мониторирования. Собка может являться носителем этого вируса и она совершенно точно не опасна для человека", — пояснил он.

Специалист рассказал, что заражение у животных происходит фекально-оральным путем, чаще всего на улице. При этом, по словам ветеринара, человеку не требуется принимать какие-либо меры по предупреждению передачи вируса от собаки или кошки.

