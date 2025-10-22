Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Земляника садовая
Земляника садовая
© https://flickr.com/photos/76613417@N00/2254246769 by Nedko Ivanov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:41

Королева, которая не терпит халтуры: как вырастить землянику, чтобы ягоды были с ароматом детства

Садовая земляника сохраняет сортовые качества и вкус при размножении усами и делением куста

Ароматная, сладкая и нежная — садовая земляника открывает ягодный сезон и остаётся одной из самых любимых культур у дачников. Её часто называют королевой сада, и не зря: ни одна другая ягода не сочетает в себе такого аромата, вкуса и разнообразия сортов. Выращивание земляники кажется простым, но чтобы ягоды были крупными, сочными и ароматными, важно знать нюансы посадки, ухода и размножения.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор сорта
    Современные сорта садовой земляники различаются по срокам созревания и типу плодоношения. Для стабильного урожая выбирайте разные группы сортов:

  • суперранние (например, Кимберли, Хоней);
  • средние (Клери, Зенга Зенгана);
  • поздние (Богема, Мальвина);

    • ремонтантные — плодоносят несколько раз за сезон (Альбион, Сан-Андреас).
      Комбинируя растения из разных групп, можно продлить сезон сбора ягод с конца мая до сентября.

  2. Выращивание из семян
    Семена высевают в конце февраля — начале марта в неглубокие ёмкости с рыхлой питательной почвой и дренажом. Посевы накрывают плёнкой или стеклом, обеспечивая влажность и температуру 20-22 °C. Всходы появляются через 2-4 недели. Когда появятся первые настоящие листья, растения пикируют в отдельные стаканчики.

  3. Посадка рассады в грунт
    Пересаживают молодые кустики, когда установится тёплая погода — обычно в мае. Землю готовят заранее: перекапывают, добавляют перегной и золу. Оптимальное расстояние между кустами — 25-30 см, между рядами — 60 см.

  4. Полив и подкормка
    Земляника любит влагу, но не переносит переувлажнения. Поливают растения 1-2 раза в неделю, желательно утром. В период бутонизации и плодоношения подкармливают органикой (настой коровяка 1:10) и минеральными удобрениями с калием и фосфором. После плодоношения делают фосфорно-калийную подкормку для подготовки к зиме.

  5. Размножение усами
    Самый надёжный способ получить качественный посадочный материал — размножение розетками-усами. Отберите сильные кусты, оставьте на них 1-2 уса и укорените в маленьких горшках, не отделяя от маточного растения. Через 2-3 недели укоренённые розетки можно пересадить.

Сравнение способов размножения

Способ Преимущества Недостатки
Семенами Возможность вывести новые сорта Урожай нестабилен, возможна потеря признаков
Усами Сохраняются сортовые качества Требует маточных кустов
Делением куста Быстрый результат Куст стареет и слабеет

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать гибридные семена с маркировкой F1.
    Последствие: растения теряют сортовые признаки, ягоды мельчают.
    Альтернатива: брать рассаду от проверенных кустов или у надёжных питомников.
  • Ошибка: высаживать землянику на одном месте более четырёх лет.
    Последствие: снижение урожайности и накопление болезней.
    Альтернатива: обновляйте грядки каждые 3-4 года, меняя место посадки.
  • Ошибка: чрезмерно увлажнять почву.
    Последствие: корневая система загнивает, появляются грибковые болезни.
    Альтернатива: используйте мульчу и капельный полив.

А что если…

А что если выращивать землянику дома, на подоконнике? Это возможно при использовании ремонтантных сортов нейтрального светового дня - они плодоносят независимо от сезона. Понадобится широкий контейнер, лёгкий субстрат и досветка фитолампами. При правильном уходе первые ягоды можно собирать уже через три месяца после посадки.

Плюсы и минусы семенного выращивания

Плюсы Минусы
Возможность получить много растений сразу Урожай наступает позже
Экономичность Не сохраняются признаки гибридных сортов
Возможность селекции Необходим уход на стадии всходов

Мифы и правда

  • Миф: чем больше поливать, тем крупнее ягоды.
    Правда: избыток влаги ухудшает вкус и вызывает гниль.

  • Миф: землянику можно сажать где угодно.
    Правда: она плохо растёт после паслёновых (картофеля, томатов).

  • Миф: ремонтантные сорта не нуждаются в подкормке.
    Правда: при повторном плодоношении растения особенно нуждаются в питании.

Исторический контекст

Дикая земляника была известна в Европе ещё в античные времена, но садовая земляника - гибрид двух американских видов — появилась лишь в XVIII веке во Франции. Её вывели, скрестив чилийскую и виргинскую разновидности. С тех пор селекционеры вывели сотни сортов, различающихся по вкусу, аромату и форме. Сегодня в России выведено более 150 сортов, адаптированных к разным климатическим зонам.

Три интересных факта

  1. Земляника — не ягода в ботаническом смысле, а разросшееся цветоложе, на котором расположены орешки.

  2. Самая крупная ягода садовой земляники, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса, весила 250 граммов.

  3. В Испании и Франции из земляники делают не только варенье, но и вино, считая его "напитком для вдохновения".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выращивание помидоров дома зимой обеспечивает ароматные овощи и украшает интерьер квартиры сегодня в 0:41
Зима, а в доме пахнет томатами: проверенные сорта, которые плодоносят даже при снегопаде за окном

Даже зимой можно собрать урожай сладких и ароматных помидоров — прямо с подоконника. Рассказываем о лучших комнатных сортах, уходе и способах продлить дачный сезон в квартире.

Читать полностью » В Хабаровском крае садовые работы осенью проводят по ускоренному графику из-за ранних заморозков сегодня в 0:01
Как подготовить плодовые деревья к морозам: садоводы Хабаровского края работают на опережение

Подготовка сада к зиме в Хабаровском крае - ключевые шаги, которые помогут избежать потерь, болезней и заморозков. Успейте сделать это до первых холодов!

Читать полностью » Никита Чаплин рассказал, почему молодёжь всё чаще выбирает садоводство вместо гаджетов вчера в 23:14
Поколение Z уходит в сад: как молодёжь находит баланс между экраном и землёй

Поколение Z всё чаще меняет гаджеты на лопаты. Почему садоводство стало новым способом заботы о себе и как социальные сети превращают зелёное хобби в стиль жизни?

Читать полностью » Эксперты напомнили порядок действий при споре из-за забора или постройки на чужой земле вчера в 22:07
Конфликт за границу участка: как доказать, что сосед занял чужую территорию

Что делать, если забор или гараж соседа оказался на вашей земле? Юристы объяснили, как зафиксировать нарушение, куда обращаться и когда подавать в суд.

Читать полностью » В России предложили легализовать старые лесные домики, построенные до 2007 года вчера в 21:02
Без права на снос: в России могут узаконить старые охотничьи и туристические избушки

В России предложили узаконить старые лесные избушки, построенные до 2007 года. Что изменится для туристов, охотников и экосистемы, если закон поддержат?

Читать полностью » Юристы напомнили, что перед строительством дома нужно подать уведомление в администрацию вчера в 20:17
Перед стройкой — в администрацию: зачем нужно уведомление о строительстве

Хотите построить дом на своём участке? Без уведомления в администрацию не обойтись. Разбираемся, зачем нужна эта процедура и как она защищает права застройщика.

Читать полностью » Фосфор и калий укрепляют гортензии перед зимой — рекомендации агрономов вчера в 19:52
Садоводы совершают эту ошибку каждый октябрь: почему гортензии не цветут весной

Осенняя подготовка гортензий — залог будущего цветения. Разбираем, когда обрезать, чем подкормить и как правильно укрыть кусты, чтобы они легко пережили морозы.

Читать полностью » Национальный садоводческий центр США: слой мульчи 5–8 см защищает растения от первых заморозков вчера в 19:22
Холод — не враг, а союзник: осенняя мульча превращает мороз в помощника — вот как это происходит

Мульчирование осенью помогает растениям пережить холода и сохранить влагу. Узнаем, как правильно провести эту процедуру и избежать распространённых ошибок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Суфле Птичье молоко с желатином сохраняет нежную текстуру по рецепту кондитера
Технологии
Робот Unitree H2 показал плавную походку и устойчивость, сравнимую с человеком
УрФО
В Тюменской области ФАС проверяет рост цен на бензин до 85 рублей в Армизонском округе
Авто и мото
Перелив масла вызывает вспенивание и перегрузку турбины
Спорт и фитнес
Учёные РАН заявили, что начинать день нужно с мягкого разогрева тела
Красота и здоровье
Елена Малышева и Герман Гандельман обсудили различия в развитии остеопороза у мужчин и женщин
Дом
Что можно сделать из старого постельного белья — полезные идеи для дома и дачи
Наука
Профессор Калифорнийского университета: создана 3D-модель толстой кишки человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet