Тревожные новости о короле Карле III: монарх проигрывает битву с раком

Состояние здоровья короля Великобритании Карла III, который продолжает бороться с онкологическим заболеванием, резко ухудшилось. По данным издания Radar Online, ссылающегося на информированный источник, монарх с трудом передвигается по своему поместью в Норфолке и вынужден использовать трость.

Источники утверждают, что в последние месяцы болезнь прогрессирует, и король испытывает сильные боли, которые пытается облегчить с помощью виски. В окружении монарха якобы считают, что его состояние безнадежно, а шансы на выздоровление минимальны.

Несмотря на напряженные отношения с младшим сыном, Карл III, по данным СМИ, включил принца Гарри, Меган Маркл и их детей в официальный план похорон, известный как операция "Мост Менай". Это означает, что Гарри может участвовать в траурных церемониях, включая шествие, дежурство у гроба и поминальную службу.

В Букингемском дворце пока не комментируют эти сообщения, однако слухи о тяжелом состоянии короля вызывают все больше беспокойства у британской общественности. Если информация подтвердится, это может ускорить подготовку к переходу власти к наследнику — принцу Уильяму.

Напомним, что Карл III взошел на престол в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II, а в начале 2023 года у него диагностировали рак. С тех пор он проходит лечение, но редко появляется на публике, что лишь усиливает тревожные предположения о его здоровье.