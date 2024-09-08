Полное руководство по кормлению щенка: что нужно учитывать

Вы только что стали счастливым владельцем щенка и хотите обеспечить ему здоровое развитие? Правильное питание — ключ к крепкому здоровью и активной жизни вашего питомца.
1. Качественные корма
Выбирайте корма премиум-класса, которые содержат все необходимые нутриенты. Обратите внимание на состав — в нем должны быть высококачественные белки, витамины и минералы.
2. Сбалансированное питание
Щенкам необходимо разнообразное питание. Включайте в рацион как сухие корма, так и влажные консервы. Не забывайте о свежих овощах и фруктах в качестве лакомств.
3. Регулярность кормления
Установите режим кормления — щенков обычно кормят 3-4 раза в день. Это поможет избежать проблем с пищеварением и формированием привычек.
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