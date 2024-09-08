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Как и чем нужно кормить щенка
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Полное руководство по кормлению щенка: что нужно учитывать

Как и чем нужно кормить щенка

Вы только что стали счастливым владельцем щенка и хотите обеспечить ему здоровое развитие? Правильное питание — ключ к крепкому здоровью и активной жизни вашего питомца.

1. Качественные корма

Выбирайте корма премиум-класса, которые содержат все необходимые нутриенты. Обратите внимание на состав — в нем должны быть высококачественные белки, витамины и минералы.

2. Сбалансированное питание

Щенкам необходимо разнообразное питание. Включайте в рацион как сухие корма, так и влажные консервы. Не забывайте о свежих овощах и фруктах в качестве лакомств.

3. Регулярность кормления

Установите режим кормления — щенков обычно кормят 3-4 раза в день. Это поможет избежать проблем с пищеварением и формированием привычек.

Фото: commons.wikimedia.org/Johanaliceth(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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