Андрей Коржиков, хирург-онколог, радиолог, Заслуженный врач РФ рассказал журналисту Newsinfo о мерах предосторожности в жаркую и солнечную погоду. Сейчас, как и в 2010 году из-за аномально жаркого лета возможен рост онкологических заболеваний, связанных с кожей.
Необдуманные попытки получить бронзовый загар грозят человеку различными последствиями. Можно сразу получить солнечный или тепловой удар и потерять сознание. Можно заработать более серьезные проблемы. Ведт кожа является первым и главным защитным барьером организма, который берет на себя весь удар ультрафиолетового излучения.
Эксперт советует не находиться под солнцем в дневные часы, так как ультрафиолетовые лучи при нахождении солнца в зените намного сильнее. В вечерние или утренние часы солнечные лучи падают рассеянно под углом, что делает их более безопасными. Из одежды эксперт советует носить солнцеотражающее белье. Чтобы одно было свободное и продуваемое. Важно, особенно для детей, носить головной убор.
"2010 год прославился ростом онкологических заболеваний. Люди такой жары не ожидали. И мы наблюдали рост онкологических заболеваний и прогрессирование болезней у людей, которые уже перенесли лечебную серьезную работу", — провел аналогию погодных условий Коржиков.
Коржиков назвал причины возникновения меланом. Это, прежде всего, повреждения разного характера. Они могут быть механические, химические или физические. Коржиков привел пример, как люди самовольно занимаются прижиганием доброкачественных папиллом и зарабатывают себе на фоне химического ожога меланому.
"Когда человек сам замечает серьезные неполадки, то в большинстве случаев, это организм сам кричит и взывает к помощи. Чтобы этого избежать, самый простой способ — это регулярно показываться специалистам", — ответил специалист на вопрос "возможно ли самостоятельно отличить доброкачественное новообразование кожи отзлокачественного?"
Фото: From Wikimedia Commons/ Phil Kates (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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