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Власти Коренево в Курской области предостерегают жителей о возможных угрозах безопасности
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Коренево в Курской области: власти призывают ограничить передвижения на фоне угроз со стороны ВСУ

Власти Коренево в Курской области предостерегают жителей о возможных угрозах безопасности

Власти Коренево в Курской области выражают обеспокоенность безопасностью местных жителей на фоне обострения ситуации на Украине. Глава Кореневского района Марина Дегтярева призвала местных жителей ограничить свои передвижения по поселку. Это заявление связано с информацией о возможных атаках со стороны Вооруженных сил Украины, о чем сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Согласно данным, на 6 августа, в попытке прорыва через границу участвовало около 300 военнослужащих ВСУ, и Министерство обороны России заявило о ликвидации нескольких военной техники противника, включая бронемашины и дроны. В этих условиях местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность и оставаться в безопасных местах.

Фото: web.archive.org/Alexander Kochanov (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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