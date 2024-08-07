Коренево в Курской области: власти призывают ограничить передвижения на фоне угроз со стороны ВСУ

Власти Коренево в Курской области выражают обеспокоенность безопасностью местных жителей на фоне обострения ситуации на Украине. Глава Кореневского района Марина Дегтярева призвала местных жителей ограничить свои передвижения по поселку. Это заявление связано с информацией о возможных атаках со стороны Вооруженных сил Украины, о чем сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Согласно данным, на 6 августа, в попытке прорыва через границу участвовало около 300 военнослужащих ВСУ, и Министерство обороны России заявило о ликвидации нескольких военной техники противника, включая бронемашины и дроны. В этих условиях местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность и оставаться в безопасных местах.
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