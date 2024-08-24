Главный охотник за мышами в Великобритании, проживающий на знаменитой улице Даунинг-стрит, кот Ларри, успокоил всех, заявив, что его здоровье в полном порядке. Это произошло в контексте сообщений о подготовке специфического плана, который будет активирован в случае его скорбной утраты.