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Рецепт вкуснейшего салата с курицей, огурцом и морковью по-корейски
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Как приготовить салат с курицей, огурцом и морковью по-корейски — получится очень вкусно

Рецепт вкуснейшего салата с курицей, огурцом и морковью по-корейски

Приготовить салат с курицей, огурцом и морковью по-корейски совсем не сложно — нужно лишь желание. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 1 шт.
  • Консервированная фасоль — 200 г
  • Морковь по-корейски — 200 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Соевый соус — 4 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать куриное филе маленькими кусочками. Сложить в миску и полить соевым соусом. Посолить и перемешать. Отправить в холодильник на час.
  2. По прошествии времени налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить куриное филе. Сложить в ёмкость для салата.
  3. Нарезать огурец соломкой. Добавить в салатницу.
  4. Отжать морковь по-корейски от сока. Добавить в ёмкость для салата, как и консервированную фасоль. Посолить.
  5. Заправить салат оливковым маслом. Перемешать. Блюдо готово!

Фото: freepik.com/azerbaijan_stockers

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