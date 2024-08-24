Как приготовить салат с курицей, огурцом и морковью по-корейски — получится очень вкусно

Приготовить салат с курицей, огурцом и морковью по-корейски совсем не сложно — нужно лишь желание. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 1 шт.
- Консервированная фасоль — 200 г
- Морковь по-корейски — 200 г
- Огурец — 1 шт.
- Соевый соус — 4 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать куриное филе маленькими кусочками. Сложить в миску и полить соевым соусом. Посолить и перемешать. Отправить в холодильник на час.
- По прошествии времени налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить куриное филе. Сложить в ёмкость для салата.
- Нарезать огурец соломкой. Добавить в салатницу.
- Отжать морковь по-корейски от сока. Добавить в ёмкость для салата, как и консервированную фасоль. Посолить.
- Заправить салат оливковым маслом. Перемешать. Блюдо готово!
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