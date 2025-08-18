Как корейские женщины остаются стройными: 5 секретов питания
В Южной Корее продолжительность жизни — одна из самых высоких в мире, а уровень ожирения не превышает 5%. Эксперты считают, что причина — в особой культуре питания, которая формируется с детства и отражает многовековые традиции. Эти привычки помогают женщинам оставаться стройными, энергичными и с ухоженной кожей.
- Ферментированные продукты — каждый день
Главным символом корейского стола считается кимчи — острая квашеная капуста, богатая пробиотиками, клетчаткой и витаминами. Диетологи отмечают, что регулярное употребление ферментированных овощей улучшает работу кишечника, ускоряет пищеварение, снимает воспаления, замедляет старение клеток и помогает контролировать вес. Не случайно кимчи называют одним из самых полезных продуктов планеты.
- Ячменный чай вместо воды
В Корее этот напиток известен как борича. Он готовится из обжаренного ячменя и имеет мягкий вкус с ореховыми нотками. Женщины пьют его горячим на протяжении всего дня. По словам специалистов, борича утоляет голод, регулирует уровень сахара, снижает холестерин и ускоряет обмен веществ, что способствует поддержанию стройности.
- Ферментированная рисовая вода — не только для кожи
Напиток сикхе, который готовят из риса и порошка ячменного солода, раньше подавали только по праздникам, а сегодня он продаётся в магазинах круглый год. В жару он помогает охладиться, а в любое время — улучшает пищеварение, насыщает и благотворно влияет на микрофлору кишечника.
- Медленный приём пищи и палочки вместо вилки
Кореянки не спешат за столом, а традиция есть палочками заставляет делать более маленькие порции и тщательно пережёвывать еду. Этот метод, сочетающийся с принципом прекращать трапезу, не дожидаясь полного насыщения, помогает избежать переедания и поддерживать здоровый вес.
- Лёгкие белки — основа рациона
В меню преобладают рыба, морепродукты, бобовые, яйца и тофу. Красное мясо употребляется редко. По мнению нутрициологов, такой выбор даёт организму качественный белок без лишнего жира, поддерживает мышечную массу и способствует сжиганию калорий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru