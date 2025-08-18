Как корейские женщины остаются стройными: 5 секретов питания

сегодня в 15:22

Укрепите свои кости: пять уникальных овощей, о которых вы не знали

Забудьте о таблетках! Узнайте, какие пять овощей способны укрепить кости и улучшить здоровье суставов всего за несколько простых шагов.

сегодня в 15:18

Хотели уснуть быстрее, а выбрали продукт, который крадёт сон: вечерняя еда решает всё

Узнайте, какие продукты помогут вам заснуть и спать крепко, а от каких лучше отказаться вечером. Секреты питания для здорового сна и борьбы с бессонницей.

сегодня в 14:17

Сны знают наши тайны: во сне можно проговориться о самом сокровенном

Разговоры во сне — распространенное явление, связанное с подсознательными желаниями и переживаниями. Узнайте, что их вызывает и как это относится к вашему здоровью.

сегодня в 14:11

Гормон, который превращает переживания в лишние килограммы

Эндокринолог объяснила, как стресс и высокий уровень кортизола влияют на аппетит, сон и обмен веществ, провоцируя набор лишнего веса.

сегодня в 13:17

Отдохнул — и перестал спать: почему отпуск превращается в бессонный марафон

После отпуска мучает бессонница? Психотерапевт рассказывает, как восстановить режим сна, избежать десинхроноза и быстро вернуться к здоровому графику.

сегодня в 13:08

Болезнь, которая не убивает, но меняет жизнь

Врач рассказал, чем опасен дефицит железа, какие признаки могут указывать на анемию и почему это состояние хоть и не смертельно, но заметно ухудшает жизнь.

сегодня в 12:45

Фитнес для начинающих: эти упражнения могут быть опасны, если у вас лишний вес

Фитнес-тренер назвала упражнения, от которых стоит отказаться людям с лишним весом. Эксперт подчёркивает важность правильного выбора тренировок для эффективного и, главное, безопасного снижения веса.

сегодня в 12:05

Кому жёсткая диета может навредить больше, чем лишний вес

Врач назвала группы людей, которым строгие диеты могут серьёзно навредить, и объяснила, почему вместо жёстких ограничений стоит выбирать сбалансированный подход.

