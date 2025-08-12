Секрет ресторанной закуски: как превратить обычные шампиньоны в кулинарный хит
Хотите удивить гостей пикантной закуской, которая исчезнет со стола первой? Маринованные шампиньоны по-корейски — это сочные, пряные грибы с лёгкой остринкой. Они отлично подойдут и для праздника, и для повседневного ужина.
Почему стоит попробовать?
- Простота — ингредиенты доступны, а процесс не требует кулинарного мастерства.
- Универсальность — можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в салаты.
- Яркий вкус — сочетание специй, чеснока и кунжута делает грибы по-настоящему аппетитными.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 200 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Яблочный уксус — 10 мл
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1/4 ч. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Кориандр молотый — 1/4 ч. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Кунжут — 2 ст. л.
- Красный перец — 1/4 г (или смесь перцев)
- Петрушка — по вкусу
Пошаговый рецепт
Выбирайте мелкие шампиньоны — они лучше пропитываются маринадом. Если грибы крупные, разрежьте их пополам. Промойте их, удалите загрязнения и отварите в кипящей воде 10-15 минут. Слейте воду, остудите.
На сухой сковороде подрумяньте кунжут до золотистого цвета. Это усилит его аромат. Смешайте масло, соевый соус, уксус, специи, соль и сахар. Добавьте измельчённый чеснок, петрушку и обжаренный кунжут.
Выложите грибы в глубокую миску, залейте маринадом, добавьте лавровый лист и перемешайте. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 8-10 часов, периодически перемешивая.
