Шампиньоны
Шампиньоны
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:40

Секрет ресторанной закуски: как превратить обычные шампиньоны в кулинарный хит

Как приготовить маринованные шампиньоны по-корейски: пошаговый рецепт

Хотите удивить гостей пикантной закуской, которая исчезнет со стола первой? Маринованные шампиньоны по-корейски — это сочные, пряные грибы с лёгкой остринкой. Они отлично подойдут и для праздника, и для повседневного ужина.

Почему стоит попробовать?

  • Простота — ингредиенты доступны, а процесс не требует кулинарного мастерства.
  • Универсальность — можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в салаты.
  • Яркий вкус — сочетание специй, чеснока и кунжута делает грибы по-настоящему аппетитными.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 200 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Яблочный уксус — 10 мл
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1/4 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Кориандр молотый — 1/4 ч. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Кунжут — 2 ст. л.
  • Красный перец — 1/4 г (или смесь перцев)
  • Петрушка — по вкусу

Пошаговый рецепт

Выбирайте мелкие шампиньоны — они лучше пропитываются маринадом. Если грибы крупные, разрежьте их пополам. Промойте их, удалите загрязнения и отварите в кипящей воде 10-15 минут. Слейте воду, остудите.

На сухой сковороде подрумяньте кунжут до золотистого цвета. Это усилит его аромат. Смешайте масло, соевый соус, уксус, специи, соль и сахар. Добавьте измельчённый чеснок, петрушку и обжаренный кунжут.

Выложите грибы в глубокую миску, залейте маринадом, добавьте лавровый лист и перемешайте. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 8-10 часов, периодически перемешивая.

