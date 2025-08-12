Секрет ресторанной закуски: как превратить обычные шампиньоны в кулинарный хит

Хотите удивить гостей пикантной закуской, которая исчезнет со стола первой? Маринованные шампиньоны по-корейски — это сочные, пряные грибы с лёгкой остринкой. Они отлично подойдут и для праздника, и для повседневного ужина.

Почему стоит попробовать?

Простота — ингредиенты доступны, а процесс не требует кулинарного мастерства.

Универсальность — можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в салаты.

Яркий вкус — сочетание специй, чеснока и кунжута делает грибы по-настоящему аппетитными.

Ингредиенты

Шампиньоны — 200 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Яблочный уксус — 10 мл

Соль — 1/2 ч. л.

Сахар — 1/4 ч. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Кориандр молотый — 1/4 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Кунжут — 2 ст. л.

Красный перец — 1/4 г (или смесь перцев)

Петрушка — по вкусу

Пошаговый рецепт

Выбирайте мелкие шампиньоны — они лучше пропитываются маринадом. Если грибы крупные, разрежьте их пополам. Промойте их, удалите загрязнения и отварите в кипящей воде 10-15 минут. Слейте воду, остудите.

На сухой сковороде подрумяньте кунжут до золотистого цвета. Это усилит его аромат. Смешайте масло, соевый соус, уксус, специи, соль и сахар. Добавьте измельчённый чеснок, петрушку и обжаренный кунжут.

Выложите грибы в глубокую миску, залейте маринадом, добавьте лавровый лист и перемешайте. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 8-10 часов, периодически перемешивая.