От обычного к необычному: как простые огурцы могут стать звездой стола
Ищете простой, но эффектный рецепт закуски? Эти быстрые огурцы в соевом соусе покорят вас насыщенным вкусом и минимальными усилиями. Готовятся буквально за четверть часа, а результат — яркий и аппетитный!
Что понадобится
- Огурцы — 4 шт.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
Как приготовить
Подготовьте огурцы: тщательно вымойте, нарежьте ломтиками и слегка придавите ножом — так они лучше пропитаются. Добавьте чеснок: пропустите через пресс прямо в миску с огурцами.
Заправьте: полейте соевым соусом и маслом, аккуратно перемешайте. Если любите острое — добавьте молотый перец. Дайте настояться: 5 минут — и можно подавать!
Совет: посыпьте кунжутом — это добавит блюду изысканности.
Почему стоит попробовать?
- Минимум ингредиентов — максимум вкуса.
- Идеально к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска.
- Оригинальная альтернатива привычным маринованным огурцам.
