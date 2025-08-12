От обычного к необычному: как простые огурцы могут стать звездой стола

Ищете простой, но эффектный рецепт закуски? Эти быстрые огурцы в соевом соусе покорят вас насыщенным вкусом и минимальными усилиями. Готовятся буквально за четверть часа, а результат — яркий и аппетитный!

Что понадобится

Огурцы — 4 шт.

Соевый соус — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Как приготовить

Подготовьте огурцы: тщательно вымойте, нарежьте ломтиками и слегка придавите ножом — так они лучше пропитаются. Добавьте чеснок: пропустите через пресс прямо в миску с огурцами.

Заправьте: полейте соевым соусом и маслом, аккуратно перемешайте. Если любите острое — добавьте молотый перец. Дайте настояться: 5 минут — и можно подавать!

Совет: посыпьте кунжутом — это добавит блюду изысканности.

Почему стоит попробовать?