Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:52

От обычного к необычному: как простые огурцы могут стать звездой стола

Огурцы в соевом соусе: простой и быстрый способ приготовления

Ищете простой, но эффектный рецепт закуски? Эти быстрые огурцы в соевом соусе покорят вас насыщенным вкусом и минимальными усилиями. Готовятся буквально за четверть часа, а результат — яркий и аппетитный!

Что понадобится

  • Огурцы — 4 шт.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика

Как приготовить

Подготовьте огурцы: тщательно вымойте, нарежьте ломтиками и слегка придавите ножом — так они лучше пропитаются. Добавьте чеснок: пропустите через пресс прямо в миску с огурцами.

Заправьте: полейте соевым соусом и маслом, аккуратно перемешайте. Если любите острое — добавьте молотый перец. Дайте настояться: 5 минут — и можно подавать!

Совет: посыпьте кунжутом — это добавит блюду изысканности.

Почему стоит попробовать?

  • Минимум ингредиентов — максимум вкуса.
  • Идеально к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска.
  • Оригинальная альтернатива привычным маринованным огурцам.

