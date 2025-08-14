Дешево и вкусно: морковь по-корейски вместо дорогих закусок

Хрустящая, пряная, с насыщенным вкусом — морковь по-корейски станет вашей любимой заготовкой на зиму. Этот рецепт простой, проверенный и гарантирует отличный результат даже у начинающих кулинаров.

Почему стоит попробовать?

Минимум ингредиентов, максимум вкуса.

Сохраняет пользу моркови, богатой витаминами.

Универсальная закуска: к мясу, гарнирам или просто на бутерброд.

Что понадобится

Морковь — 1 кг (выбирайте сладкие и сочные сорта).

Уксус 9% — 4,5 ст. л.

Сахар — 2 ст. л. (можно 3, если любите слаще).

Соль — 1 ст. л.

Кинза и кориандр — по 2 ч. л.

Чёрный перец — 1 ч. л.

Растительное масло — 1/2 стакана.

Чеснок — 1 головка (около 50 г).

Лук — 1 шт.

Как приготовить

Промойте и очистите морковь. Натрите её на специальной тёрке для корейских салатов — так получится красивая длинная стружка. Если её нет, нарежьте тонкой соломкой вручную. Сбрызните морковь уксусом, перемешайте и оставьте на 30-40 минут.

Пропустите чеснок через пресс, добавьте к моркови вместе с сахаром, солью и специями. Лук нарежьте кубиками и обжарьте в масле до тёмного оттенка. Сам лук потом можно выбросить — нам нужно только пропитанное его вкусом масло. Залейте им морковь.

Хорошо перемешайте, утрамбуйте в миску, поставьте под гнёт и оставьте на ночь. Утром разложите по стерилизованным банкам и храните в холодильнике или погребе.

Совет: часть закуски можно съесть сразу — сложно устоять перед таким ароматом.