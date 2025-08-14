Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by woodleywonderworks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:22

Дешево и вкусно: морковь по-корейски вместо дорогих закусок

Рецепт моркови по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты

Хрустящая, пряная, с насыщенным вкусом — морковь по-корейски станет вашей любимой заготовкой на зиму. Этот рецепт простой, проверенный и гарантирует отличный результат даже у начинающих кулинаров.

Почему стоит попробовать?

  • Минимум ингредиентов, максимум вкуса.
  • Сохраняет пользу моркови, богатой витаминами.
  • Универсальная закуска: к мясу, гарнирам или просто на бутерброд.

Что понадобится

  • Морковь — 1 кг (выбирайте сладкие и сочные сорта).
  • Уксус 9% — 4,5 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л. (можно 3, если любите слаще).
  • Соль — 1 ст. л.
  • Кинза и кориандр — по 2 ч. л.
  • Чёрный перец — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 1/2 стакана.
  • Чеснок — 1 головка (около 50 г).
  • Лук — 1 шт.

Как приготовить

Промойте и очистите морковь. Натрите её на специальной тёрке для корейских салатов — так получится красивая длинная стружка. Если её нет, нарежьте тонкой соломкой вручную. Сбрызните морковь уксусом, перемешайте и оставьте на 30-40 минут.

Пропустите чеснок через пресс, добавьте к моркови вместе с сахаром, солью и специями. Лук нарежьте кубиками и обжарьте в масле до тёмного оттенка. Сам лук потом можно выбросить — нам нужно только пропитанное его вкусом масло. Залейте им морковь.

Хорошо перемешайте, утрамбуйте в миску, поставьте под гнёт и оставьте на ночь. Утром разложите по стерилизованным банкам и храните в холодильнике или погребе.

Совет: часть закуски можно съесть сразу — сложно устоять перед таким ароматом.

