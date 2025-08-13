Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мясной салат "Гостиный двор" с северным акцентом
Мясной салат "Гостиный двор" с северным акцентом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:58

30 минут — и на столе ресторанное блюдо: простой рецепт корейского салата

Как приготовить корейский салат с мясом: советы по ингредиентам и технологии

Ищете идеальный рецепт закуски, который станет звездой любого стола? Салат из мяса с огурцами по-корейски — это именно то, что вам нужно! Он не только сытный и пряный, но и готовится всего за 30 минут. Давайте разберемся, как его приготовить.

Ингредиенты

  • Говядина (мякоть или филе) — 400 г
  • Огурец (крупный или 2 средних) — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Перец красный молотый — 1 ч. л.
  • Сахар — 0.5 ч. л.
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 5 ст. л.
  • Уксус (6%) — 2 ст. л.
  • Молотый кориандр — по вкусу
  • Кунжут (по желанию) — 1 ст. л.
  • Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала промойте огурец, болгарский перец и чеснок. Выбирайте перец разных цветов, чтобы сделать салат более ярким. Порежьте их тонкими полосками длиной около 5 см. Посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок.

Мясо лучше нарезать тонкими фрагментами. Для удобства можно слегка подморозить его в морозильной камере. Лук нарежьте полукольцами, а чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте говядину на сильном огне в течение 3-5 минут, перемешивая, чтобы она не пригорела.

К готовому мясу добавьте лук и соевый соус, обжаривайте еще 2 минуты. В глубокой чаше смешайте отжатые огурцы, кориандр, сахар, острый перец и чеснок. Затем добавьте говядину с луком. Добавьте болгарский перец и уксус. Хорошо перемешайте и попробуйте на вкус. При необходимости добавьте соль, сахар или уксус. Салат должен быть остро-кисло-сладким.

Оставьте салат на 5-10 минут, чтобы он пропитался. Перед подачей посыпьте кунжутом и свежей зеленью. Салат из мяса с огурцами по-корейски готов! Это блюдо отлично подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Летний рулет из моцареллы с брезаолой и овощами: пошаговый рецепт сегодня в 3:36

Один приём с моцареллой — и рулет получается нежным и тает во рту

Лёгкий и изысканный рулет из моцареллы и брезаолы — летняя закуска, которая покоряет вкусом и подаётся за считанные минуты без выпечки.

Читать полностью » Рецепт чак-чака: как приготовить татарский сладкий десерт дома сегодня в 2:47

Почему чак-чак — это не просто десерт, а настоящее искусство

Золотистые хрустящие палочки в медовой карамели — узнайте, как приготовить настоящий татарский чак-чак всего за 50 минут! Простые ингредиенты, минимум усилий — максимум вкуса.

Читать полностью » Японский омлет тамаго: рецепт, ингредиенты и технология приготовления сегодня в 2:35

Завтрак чемпионов: как японский омлет повышает продуктивность

Откройте для себя японский омлет тамаго — сладковатое и необычное блюдо, которое сделает ваше утро особенным. Легкость приготовления и уникальный вкус порадуют всех!

Читать полностью » Татарика с острова Тасос: состав и особенности приготовления блюда сегодня в 2:12

Щепотка этой травы и капля напитка — овощи приобретают аромат, как в лучших тавернах

От острова к острову Греции одно блюдо меняется до неузнаваемости: от поэтической татарики на Тасосе до ароматной софегады с Крита.

Читать полностью » Фаршированная тыква: рецепт приготовления с мясом и специями сегодня в 1:43

Забытый трюк наших бабушек: почему фарш в тыкве вкуснее, чем в тесте

Эффектное блюдо для ужина или праздника — фарш, запечённый в тыкве. Ароматная мякоть, сочное мясо и необычная подача. Попробуйте этот рецепт — он удивит даже искушённых гурманов!

Читать полностью » Рецепт классического медовика по ГОСТу от кондитеров СССР сегодня в 1:32

Секрет советского десерта: что скрывает классический медовик

Узнайте, как приготовить классический торт Медовик с заварным кремом! Этот нежный десерт станет настоящим украшением любого торжества.

Читать полностью » Как приготовить сосиски без масла: рецепт с водой и бульонным кубиком сегодня в 1:04

Забудьте про масло: этот простой приём превращает обычные сосиски в кулинарный шедевр

Простой способ приготовления сосисок без масла делает их сочными, ароматными и избавляет от брызг на кухне — всё благодаря одной маленькой добавке.

Читать полностью » Как правильно приготовить тефтели с рисом по ГОСТу сегодня в 0:40

Не соус, а подлива: как испортить идеальные тефтели одним неверным шагом

Аппетитные тефтели с рисом на сковороде — простое и сытное блюдо, которое покорит всю семью! Готовьте с запасом и экономьте время без потери вкуса.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при выполнении squat thrust и burpee — пояснение фитнес-инструкторов
Авто и мото

Вице-президент Toyota сообщил о разработке универсального двигателя для всех типов транспорта
Еда

Рецепт салата с красной икрой для праздничного стола
Красота и здоровье

Боли в паху могут быть симптомом варикоза или заболеваний ЖКТ
Спорт и фитнес

Университет Арканзаса опубликовал комплекс упражнений для разминки спины
Садоводство

Секреты выбора сидератов: какие растения могут навредить вашей почве – советы экспертов
Питомцы

Уши кошки: как распознать признаки болезни и правильно чистить уши питомцу
Садоводство

Протея - универсальный выбор для дома в 2026: секреты популярности цветка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru