30 минут — и на столе ресторанное блюдо: простой рецепт корейского салата

Ищете идеальный рецепт закуски, который станет звездой любого стола? Салат из мяса с огурцами по-корейски — это именно то, что вам нужно! Он не только сытный и пряный, но и готовится всего за 30 минут. Давайте разберемся, как его приготовить.

Ингредиенты

Говядина (мякоть или филе) — 400 г

Огурец (крупный или 2 средних) — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Перец красный молотый — 1 ч. л.

Сахар — 0.5 ч. л.

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Соевый соус — 5 ст. л.

Уксус (6%) — 2 ст. л.

Молотый кориандр — по вкусу

Кунжут (по желанию) — 1 ст. л.

Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала промойте огурец, болгарский перец и чеснок. Выбирайте перец разных цветов, чтобы сделать салат более ярким. Порежьте их тонкими полосками длиной около 5 см. Посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок.

Мясо лучше нарезать тонкими фрагментами. Для удобства можно слегка подморозить его в морозильной камере. Лук нарежьте полукольцами, а чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте говядину на сильном огне в течение 3-5 минут, перемешивая, чтобы она не пригорела.

К готовому мясу добавьте лук и соевый соус, обжаривайте еще 2 минуты. В глубокой чаше смешайте отжатые огурцы, кориандр, сахар, острый перец и чеснок. Затем добавьте говядину с луком. Добавьте болгарский перец и уксус. Хорошо перемешайте и попробуйте на вкус. При необходимости добавьте соль, сахар или уксус. Салат должен быть остро-кисло-сладким.

Оставьте салат на 5-10 минут, чтобы он пропитался. Перед подачей посыпьте кунжутом и свежей зеленью. Салат из мяса с огурцами по-корейски готов! Это блюдо отлично подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.