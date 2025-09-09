Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кимчи
© commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:19

Если забыть о перце — кимчи потеряет душу: главная ошибка в рецепте

Стоит признать: любовь к ферментированным овощам объединяет многие страны. Так, в Австрии и Германии едят квашеную капусту, а в Корее давно существует своя уникальная традиция — кимчи. Это блюдо не только прочно вошло в корейский быт, но и стало символом национальной кухни.

От древних летописей до современной классики

История кимчи насчитывает много столетий. Первые упоминания о сильно посоленных овощах, которые хранили в глиняных сосудах, относятся ко времени Трёх корейских царств. Там проходила естественная молочно-кислая ферментация, и результатом становилось блюдо, идеально подходящее для вегетарианской диеты, характерной для Восточной Азии.

Китайская продолговатая капуста оказалась особенно удобной для засолки. Её нежные листья после ферментации сохраняли мягкость и насыщались витаминами, минералами и клетчаткой. Постепенно именно этот овощ стал основой традиционного кимчи.

Как чеснок и перец изменили рецепт

Интересно, что изначально кимчи вовсе не было острым. В него добавляли только соль, чеснок и немного имбиря. С течением времени на полуостров пришли острые специи — чили и красный перец. Корейцы быстро поняли, что сочетание хрустящей капусты и жгучего вкуса делает блюдо ещё вкуснее. Кроме того, капсаицин из перца не только усиливал вкус, но и помогал продлить срок хранения.

С этого момента кимчи стало именно тем блюдом, которое известно во всём мире. Первая зафиксированная в письменных источниках версия рецепта с добавлением острого перца датируется 1392 годом. С тех пор каждая семья в Южной Корее хранит собственный вариант приготовления. Практически нет двух одинаковых рецептов — у каждой хозяйки свой секрет.

Тысячи вариантов и международное признание

Сегодня известно более двух сотен разновидностей кимчи. В них используют разные овощи, специи и даже морепродукты. Например, нередко в маринад добавляют рыбный соус или пасту гочуджанг. С появлением промышленного производства ферментированная капуста стала доступна круглый год, однако это не уничтожило традицию. До сих пор корейские бабушки продолжают самостоятельно готовить соусы и аккуратно складывать листья капусты в банки.

Интерес к блюду вышел далеко за пределы Корейского полуострова. С ростом популярности корейской музыки и сериалов кимчи стало настоящим гастрономическим трендом на Западе. Если в 2016 году экспорт этого продукта из Южной Кореи составлял около 79 миллионов долларов, то к 2024 году объём вырос более чем в два раза — до 160 миллионов.

Домашний способ приготовления

Чтобы попробовать классический вариант, понадобится:

  • 1 кг китайской капусты;
  • 300 г редьки дайкон, нарезанной кружочками;
  • пучок зелёного лука;
  • полстакана морской соли;
  • 5-6 зубчиков чеснока;
  • небольшой кусочек свежего имбиря;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 5 ч. л. молотого красного перца;
  • 2 ч. л. рыбного или соевого соуса.

Капусту разрезают крупными кусками, пересыпают солью и оставляют под гнётом на пару часов. Затем готовят острую пасту, измельчая все ингредиенты и добавляя немного воды. Капусту промывают, смешивают с соусом и плотно утрамбовывают в банки. Блюдо оставляют при комнатной температуре на 3-5 дней, после чего оно готово к употреблению.

