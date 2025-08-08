Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Роллы с курицей и морковью по-корейски
Роллы с курицей и морковью по-корейски
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:57

От суши к кимбапу: как одно масло делает роллы в разы вкуснее

Кимбап: популярность корейских роллов среди школьников и студентов

Хотите попробовать что-то новое, но просто суши уже надоели? Тогда корейский кимбап — идеальный вариант! Это не просто роллы, а более сытная и ароматная версия благодаря омлету и кунжутному маслу.

Что делает кимбап особенным?

  • Вместо классической уксусной заправки рис пропитывают кунжутным маслом.
  • В начинку добавляют омлет, что делает блюдо более питательным.
  • Вкус получается насыщенным, с характерным восточным оттенком.

Ингредиенты

  • Круглый рис — 1 стакан
  • Вода — 2 стакана
  • Нори — 4 г (4 листа)
  • Крабовые палочки — 130 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Кунжутное масло — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л. (для жарки)
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Тщательно промойте рис до прозрачной воды. Варите на слабом огне в пропорции 1:2 (рис:вода) до полного впитывания жидкости (15-20 минут). Готовый рис заправьте кунжутным маслом и остудите до 38-40°C.

Взбейте яйца с солью и небольшим количеством воды, обжарьте тонкий омлет на растительном масле. Нарежьте огурец, крабовые палочки и омлет на тонкие полоски.

На бамбуковый коврик положите нори блестящей стороной вниз. Равномерно распределите рис, оставив свободным верхний край (~1 см). Выложите начинку ближе к нижнему краю. Плотно скрутите ролл, помогая себе ковриком. Нарежьте на порционные кусочки (обычно 6-8 штук).

Совет: подавайте с соевым соусом или острым кочуджаном для более аутентичного вкуса.

