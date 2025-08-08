От суши к кимбапу: как одно масло делает роллы в разы вкуснее
Хотите попробовать что-то новое, но просто суши уже надоели? Тогда корейский кимбап — идеальный вариант! Это не просто роллы, а более сытная и ароматная версия благодаря омлету и кунжутному маслу.
Что делает кимбап особенным?
- Вместо классической уксусной заправки рис пропитывают кунжутным маслом.
- В начинку добавляют омлет, что делает блюдо более питательным.
- Вкус получается насыщенным, с характерным восточным оттенком.
Ингредиенты
- Круглый рис — 1 стакан
- Вода — 2 стакана
- Нори — 4 г (4 листа)
- Крабовые палочки — 130 г
- Яйца — 2 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Кунжутное масло — 3 ст. л.
- Растительное масло — 1 ст. л. (для жарки)
- Соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
Тщательно промойте рис до прозрачной воды. Варите на слабом огне в пропорции 1:2 (рис:вода) до полного впитывания жидкости (15-20 минут). Готовый рис заправьте кунжутным маслом и остудите до 38-40°C.
Взбейте яйца с солью и небольшим количеством воды, обжарьте тонкий омлет на растительном масле. Нарежьте огурец, крабовые палочки и омлет на тонкие полоски.
На бамбуковый коврик положите нори блестящей стороной вниз. Равномерно распределите рис, оставив свободным верхний край (~1 см). Выложите начинку ближе к нижнему краю. Плотно скрутите ролл, помогая себе ковриком. Нарежьте на порционные кусочки (обычно 6-8 штук).
Совет: подавайте с соевым соусом или острым кочуджаном для более аутентичного вкуса.
