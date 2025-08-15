35 минут – и салат готов: быстрый рецепт для тех, кто ценит время

Вы когда-нибудь пробовали салат из баклажанов по-корейски? Это не просто блюдо, а настоящая феерия вкусов, которая моментально исчезает со стола. Этот салат не только легкий в приготовлении, но и идеален для тех, кто следит за своим питанием, постится или придерживается вегетарианской диеты. Его можно подавать как гарнир к мясу или рыбе, а также использовать в качестве начинки для лаваша или лепешек.

Ингредиенты

Баклажаны — 250 г

Болгарский перец — 150 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 50 г

Соль (для удаления горечи) — 0.5 ч. л.

Оливковое масло (для жарки) — 2 ч. л.

Зелень — 1 ст. л. (по вкусу)

Соевый соус — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1.5 ст. л. (для соуса)

Сахар — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Лимонный сок — 0.5 ч. л.

Кинза или кориандр — 0.5 ч. л.

Кунжут — 1 ст. л. (для посыпки)

Пошаговое приготовление

Вымойте баклажаны, удалите плодоножки и нарежьте их соломкой. Чтобы избавиться от горечи, замочите их в соленой воде или посолите и промойте в холодной воде. Обсушите баклажаны и обжарьте их на среднем огне в оливковом масле около 5 минут до мягкости и румяности.

Пока баклажаны жарятся, очистите и нарежьте лук кольцами. Используйте красный или белый лук по вашему вкусу. Промойте болгарский перец, удалите семена и нарежьте его соломкой, чуть тоньше, чем баклажаны. Очистите морковь и нарежьте ее тонкими полосками. Для этого можно использовать нож или специальное приспособление для нарезки.

Очистите и мелко нарежьте чеснок. Измельчите семена кориандра и соедините все ингредиенты для соуса. Промойте и нарежьте зелень. Все овощи сложите в большую миску, добавьте соус и тщательно перемешайте. Уберите в холодильник минимум на час, чтобы салат настоялся. Перед подачей посыпьте салат кунжутом для дополнительного вкуса и аромата.

Этот салат станет отличным дополнением к любому столу и порадует вас своим ярким вкусом и ароматом.