Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Закуска из баклажанов
Закуска из баклажанов
© commons.wikimedia.org by Chaojoker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:21

35 минут – и салат готов: быстрый рецепт для тех, кто ценит время

Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты

Вы когда-нибудь пробовали салат из баклажанов по-корейски? Это не просто блюдо, а настоящая феерия вкусов, которая моментально исчезает со стола. Этот салат не только легкий в приготовлении, но и идеален для тех, кто следит за своим питанием, постится или придерживается вегетарианской диеты. Его можно подавать как гарнир к мясу или рыбе, а также использовать в качестве начинки для лаваша или лепешек.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 250 г
  • Болгарский перец — 150 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 50 г
  • Соль (для удаления горечи) — 0.5 ч. л.
  • Оливковое масло (для жарки) — 2 ч. л.
  • Зелень — 1 ст. л. (по вкусу)
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 1.5 ст. л. (для соуса)
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лимонный сок — 0.5 ч. л.
  • Кинза или кориандр — 0.5 ч. л.
  • Кунжут — 1 ст. л. (для посыпки)

Пошаговое приготовление

Вымойте баклажаны, удалите плодоножки и нарежьте их соломкой. Чтобы избавиться от горечи, замочите их в соленой воде или посолите и промойте в холодной воде. Обсушите баклажаны и обжарьте их на среднем огне в оливковом масле около 5 минут до мягкости и румяности.

Пока баклажаны жарятся, очистите и нарежьте лук кольцами. Используйте красный или белый лук по вашему вкусу. Промойте болгарский перец, удалите семена и нарежьте его соломкой, чуть тоньше, чем баклажаны. Очистите морковь и нарежьте ее тонкими полосками. Для этого можно использовать нож или специальное приспособление для нарезки.

Очистите и мелко нарежьте чеснок. Измельчите семена кориандра и соедините все ингредиенты для соуса. Промойте и нарежьте зелень. Все овощи сложите в большую миску, добавьте соус и тщательно перемешайте. Уберите в холодильник минимум на час, чтобы салат настоялся. Перед подачей посыпьте салат кунжутом для дополнительного вкуса и аромата.

Этот салат станет отличным дополнением к любому столу и порадует вас своим ярким вкусом и ароматом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какао вместо шоколада: как приготовить брауни по классическому рецепту сегодня в 2:44

Удивительные факты о брауни: почему этот десерт всегда остается на пике популярности

Откройте для себя простой и быстрый рецепт классического брауни с какао, который порадует вас и ваших близких. Узнайте, как сделать этот десерт без шоколада!

Читать полностью » Простые ужины на каждый день: рецепты от шеф-поваров для августа сегодня в 2:11

Не колбаса и не курица: вот что кладут в салат с рисом, чтобы он оставался вкусным три дня

Лёгкие и быстрые блюда, которые можно приготовить заранее и насладиться летом, не проводя вечера у плиты.

Читать полностью » Как правильно жарить бананы: пошаговая инструкция от кулинаров сегодня в 1:39

Хрустящая корочка и тающая мякоть: бананы, которые вас удивят

Жареные бананы в карамели — простой, но эффектный десерт за 15 минут. Нежные кусочки в сливочно-коричной глазури идеальны как самостоятельное угощение или дополнение к мороженому. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить курицу с грибами и сыром в духовке: пошаговый рецепт сегодня в 1:33

Как сделать курицу сочной без маринада: раскрываем кулинарный секрет

Ароматная курица с грибами под золотистой сырной корочкой — просто, вкусно и без лишних калорий. Узнайте, как приготовить идеальный ужин за час!

Читать полностью » Медики назвали симптомы отравления соланином при употреблении картофеля сегодня в 1:27

Всего одна ошибка с этим овощем — и риск серьёзного отравления неизбежен

Картофель — привычный продукт, но он может скрывать опасный яд. Как вовремя распознать угрозу и избежать отравления — рассказываем в деталях.

Читать полностью » Рецепт свинины с баклажанами: простой способ приготовления в духовке сегодня в 0:28

40 минут в духовке — и у вас готово блюдо, достойное праздничного стола

Нежное мясо с овощами и сыром — идеальный ужин без лишних хлопот. Простой рецепт свинины с баклажанами в духовке покорит вас с первого кусочка!

Читать полностью » Рецепт бутерброда с фрикадельками и свежим салатом от шеф-поваров сегодня в 0:27

Не плов и не люля: фарш с овощами превращается в ароматный перекус по-восточному

Классический хлеб с фрикадельками получает новый облик: свежие овощи, ароматные специи и лёгкий восточный штрих делают его неповторимым.

Читать полностью » Рецепт моркови по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты сегодня в 0:22

Дешево и вкусно: морковь по-корейски вместо дорогих закусок

Хрустящая, острая и невероятно ароматная — морковь по-корейски станет хитом ваших зимних заготовок. Простой рецепт с минимумом ингредиентов и максимумом вкуса!

Читать полностью »

Новости
Дом

Как обустроить в квартире зону для грязных лап и избавить себя от лишних хлопот
Туризм

Необычные природные парки России, которые можно успеть посетить этим летом
Садоводство

Август — лучшее время: размножаем форзицию черенками по проверенной методике
Питомцы

Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки
Красота и здоровье

Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки
Садоводство

Урожайный редис круглый год: советы по выращиванию в августе
Авто и мото

Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы
Культура и шоу-бизнес

Тейлор Свифт рассказала, как начались её отношения с Трэвисом Келси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru