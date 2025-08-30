Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные желудки
Куриные желудки
© flickr.com by secretlondon123 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:35

Секреты приготовления куриных желудков: экономия времени и денег с максимальным вкусом

Как приготовить куриные желудки по-корейски: рецепт и технология обработки субпродукта

Задумывались ли вы, как сделать простое блюдо настоящим кулинарным шедевром? Куриные желудки по-корейски — это именно то, что вам нужно! Эта оригинальная закуска не только удивительно вкусная, но и доступная по составу. Она прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте, и вы не сможете остановиться на одной порции!

Ингредиенты

  • Куриные желудки — 600 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Зелень (укроп, базилик, кинза) — 50 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Соль — 0.5 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Специи сухие (смесь для корейской моркови) — 2 ч. л.
  • Уксус — 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Начните с тщательной мойки куриных желудков. Убедитесь, что вы удалили все излишки жира и пленку. Положите желудки в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уберите пену, добавьте соль и варите на медленном огне около 30 минут.

Пока желудки варятся, очистите морковь и нарежьте её брусочками. Лук нарежьте кубиками. На разогретую сковороду добавьте растительное масло, выложите лук и морковь. Добавьте 1 ч. л. специй для корейской моркови и жарьте 2 минуты на сильном огне, помешивая.

Очистите болгарский перец от семян и нарежьте его соломкой. Добавьте его к овощам и обжаривайте ещё 2-3 минуты. Затем накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 10 минут. Когда желудки будут готовы, достаньте их из кастрюли, дайте остыть и нарежьте соломкой.

Добавьте нарезанные желудки к овощам, посыпьте оставшимися специями и готовьте ещё 2 минуты. Пропустите чеснок через пресс или натрите, затем смешайте его с соевым соусом, сахаром, уксусом и кунжутом. Этой смесью залейте куриные желудки с овощами. Добавьте нарезанную зелень, перемешайте и тушите под крышкой 2-3 минуты. Ваши куриные желудки по-корейски готовы.

