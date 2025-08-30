Секреты приготовления куриных желудков: экономия времени и денег с максимальным вкусом

Задумывались ли вы, как сделать простое блюдо настоящим кулинарным шедевром? Куриные желудки по-корейски — это именно то, что вам нужно! Эта оригинальная закуска не только удивительно вкусная, но и доступная по составу. Она прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте, и вы не сможете остановиться на одной порции!

Ингредиенты

Куриные желудки — 600 г

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Зелень (укроп, базилик, кинза) — 50 г

Соевый соус — 2 ст. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Кунжут — 1 ст. л.

Соль — 0.5 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Специи сухие (смесь для корейской моркови) — 2 ч. л.

Уксус — 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Начните с тщательной мойки куриных желудков. Убедитесь, что вы удалили все излишки жира и пленку. Положите желудки в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уберите пену, добавьте соль и варите на медленном огне около 30 минут.

Пока желудки варятся, очистите морковь и нарежьте её брусочками. Лук нарежьте кубиками. На разогретую сковороду добавьте растительное масло, выложите лук и морковь. Добавьте 1 ч. л. специй для корейской моркови и жарьте 2 минуты на сильном огне, помешивая.

Очистите болгарский перец от семян и нарежьте его соломкой. Добавьте его к овощам и обжаривайте ещё 2-3 минуты. Затем накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 10 минут. Когда желудки будут готовы, достаньте их из кастрюли, дайте остыть и нарежьте соломкой.

Добавьте нарезанные желудки к овощам, посыпьте оставшимися специями и готовьте ещё 2 минуты. Пропустите чеснок через пресс или натрите, затем смешайте его с соевым соусом, сахаром, уксусом и кунжутом. Этой смесью залейте куриные желудки с овощами. Добавьте нарезанную зелень, перемешайте и тушите под крышкой 2-3 минуты. Ваши куриные желудки по-корейски готовы.