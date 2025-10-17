Корейцы вошли в поворот идеально: как новая формула утильсбора сыграла им на руку

Эксперты автомобильного рынка предупреждают: если Россия изменит формулу расчёта утилизационного сбора, цены на большинство "параллельных" автомобилей заметно вырастут. Однако подорожание затронет не всех — часть машин, особенно корейские модели с моторами до 160 л. с., смогут удержать привлекательную цену.

Новая схема и кто в выигрыше

Минпромторг предложил реформу, по которой размер утильсбора напрямую привязывается к мощности двигателя. Машины до 160 лошадиных сил останутся на льготной ставке, а всё, что мощнее, попадёт под коммерческую шкалу — значительно более высокую. Первоначально запуск планировался на ноябрь 2025 года, но сроки сдвинули минимум на месяц, чтобы участники рынка успели адаптироваться.

Эксперты считают, что новая схема фактически делит рынок на два сегмента: "доступный" с умеренной мощностью и "премиальный" с повышенными налоговыми и таможенными издержками. Именно первый сегмент сейчас активно осваивают корейские бренды.

"В таких условиях корейские автомобили с умеренной мощностью становятся золотой серединой для российских покупателей", — отметил автоаналитик.

Сравнение популярных моделей

Модель Мощность двигателя Тип КПП Привод Средняя цена на родине (вона) Примерная цена в РФ (руб.) Hyundai Avante 1,6 л / 123 л. с. Вариатор Передний 20,34 млн ≈ 1,1 млн Hyundai Casper 1,0 л / 76-100 л. с. Автомат 4АТ Передний 14,93 млн ≈ 829 тыс. Kia K3 1,6 л / 128 л. с. АКПП 6АТ Передний 19,8 млн ≈ 1,05 млн Kia Sonet 1,5 л / 115 л. с. Вариатор Передний 17,9 млн ≈ 950 тыс.

Большинство таких автомобилей уже поступают на российский рынок через параллельный импорт, при этом адаптируются под местные условия — в том числе под требования по топливу и климату.

Советы шаг за шагом

Выбирайте двигатель до 160 л. с. — это гарантирует минимальный утильсбор и более низкую цену. Уточняйте происхождение авто. Машины, ввезённые официально, чаще имеют гарантию и сертификацию. Проверяйте наличие зимнего пакета. Многие корейские версии оснащаются облегчёнными опциями, поэтому стоит заранее уточнить комплектацию. Сравнивайте курсы валют. При расчёте стоимости авто учитывайте динамику корейской воны и рубля. Оформляйте страховку заранее. Изменения ставок могут повлиять и на тарифы ОСАГО и каско для новых моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбрать версию с двигателем свыше 160 л. с.

• Последствие: повышение утильсбора на десятки тысяч рублей, рост финальной цены.

• Альтернатива: рассмотреть модификации с 1,6-литровыми или 1,5-литровыми моторами — они экономичнее и дешевле в обслуживании.

• Ошибка: покупать автомобиль без проверки ПТС и VIN.

• Последствие: риск получить авто без подтверждённого происхождения и проблемами при регистрации.

• Альтернатива: приобретать через проверенные площадки или у официальных дилеров-посредников.

• Ошибка: игнорировать особенности климатической адаптации.

• Последствие: трудный запуск двигателя зимой, ускоренный износ аккумулятора.

• Альтернатива: выбирать модели с подогревом аккумулятора, зеркал и форсунок.

А что если…

А что если Россия всё-таки введёт новые ставки без отсрочки? Тогда автомобили мощнее 160 л. с. могут подорожать сразу на 15-20%. На их фоне корейские седаны и кроссоверы в бюджетных комплектациях станут ещё привлекательнее. Вероятно, это приведёт к росту спроса на модели вроде Hyundai Avante и Kia Sonet, а также к появлению новых адаптированных версий специально для российского рынка.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Низкий утильсбор для машин до 160 л. с. Снижение динамики по сравнению с более мощными версиями Простота обслуживания и доступность запчастей Возможная задержка поставок из-за спроса Высокая топливная экономичность Ограниченная комплектация в базовых версиях Корейское качество сборки Отсутствие полного привода у большинства моделей Гарантированная адаптация под льготы Возможное удорожание при росте курса воны

FAQ

Как выбрать корейскую иномарку до 160 л. с.?

Ориентируйтесь на модели с объёмом двигателя до 1,6 литра и мощностью не выше 159 л. с. Уточняйте характеристики перед покупкой — на некоторых рынках мощность отличается.

Сколько стоит доставка из Кореи?

В среднем транспортировка обходится от 150 до 250 тысяч рублей в зависимости от порта и логистики.

Что лучше — Hyundai Avante или Kia K3?

Avante выгоднее по цене, а K3 немного богаче по оснащению. Для городского режима оба — отличные варианты.

Можно ли оформить кредит на параллельный импорт?

Да, но условия зависят от банка: не все финансовые организации принимают такие автомобили как залог.

Мифы и правда

• Миф: корейские машины не рассчитаны на российские морозы.

• Правда: большинство моделей адаптированы — имеют подогрев сидений, зеркал и аккумуляторов.

• Миф: параллельный импорт всегда дороже.

• Правда: для машин до 160 л. с. итоговая стоимость часто ниже, чем у аналогов с мощными двигателями.

• Миф: такие авто плохо обслуживаются в России.

• Правда: запчасти для Hyundai и Kia широко доступны, а большинство сервисов знакомы с их конструкцией.

Исторический контекст

Южнокорейские бренды начали активное продвижение на российском рынке в 2000-х, когда Hyundai Solaris и Kia Rio стали символами надёжности и доступности. Сегодня эти марки продолжают удерживать позиции, предлагая сбалансированные по цене и качеству автомобили, и даже в условиях параллельного импорта остаются востребованными.

Три интересных факта

• Первая модель Hyundai, официально проданная в России, была Pony — ещё в 1990 году.

• В Корее утилизационный сбор регулируется иначе: он включён в налог на выбросы CO₂.

• Hyundai Avante экспортируется в более чем 120 стран, включая США, ОАЭ и Чили.