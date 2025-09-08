Необычный союз курицы и корейской морковки: салат, который любят на вечеринках

Хотите удивить гостей или разнообразить повседневное меню? Попробуйте приготовить салат "Лисичка" с корейской морковкой — он отличается приятной остринкой и легкой пикантностью, при этом готовится очень быстро и просто.

Ингредиенты для салата

Куриное филе — 150 г

Корейская морковь — 100 г

Зеленая редька — 50 г

Репчатый лук (синий) — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить салат "Лисичка"

Отварите куриное мясо в подсоленной воде до готовности, затем отделите мясо от костей и мелко нарежьте. Лучше сделать это заранее — так процесс пойдет быстрее.

Можно взять готовую морковь по-корейски или приготовить её самостоятельно. Домашняя морковь будет вкуснее и позволит вам регулировать остроту и специи по своему вкусу.

Зеленую редьку очистите и натрите на терке. Выбирайте свежую и сочную редьку — это придаст салату насыщенный вкус. Репчатый лук очистите и нарежьте соломкой или полукольцами. Лучше использовать синий сладкий лук — он сделает блюдо ярче и вкуснее.

Сложите все ингредиенты в глубокую миску, посолите по вкусу и заправьте майонезом. Если хотите снизить калорийность, замените майонез на лимонный сок и оливковое масло.

Перемешайте салат и оставьте на пару часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей украсьте свежей петрушкой и подайте с пшеничным или ржаным хлебом.

Полезные советы