Салат из свежей капусты и моркови с уксусом
Салат из свежей капусты и моркови с уксусом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:07

Необычный союз курицы и корейской морковки: салат, который любят на вечеринках

Рецепт салата "Лисичка" с корейской морковкой содержит куриное филе и специи

Хотите удивить гостей или разнообразить повседневное меню? Попробуйте приготовить салат "Лисичка" с корейской морковкой — он отличается приятной остринкой и легкой пикантностью, при этом готовится очень быстро и просто.

Ингредиенты для салата

  • Куриное филе — 150 г
  • Корейская морковь — 100 г
  • Зеленая редька — 50 г
  • Репчатый лук (синий) — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить салат "Лисичка"

Отварите куриное мясо в подсоленной воде до готовности, затем отделите мясо от костей и мелко нарежьте. Лучше сделать это заранее — так процесс пойдет быстрее.

Можно взять готовую морковь по-корейски или приготовить её самостоятельно. Домашняя морковь будет вкуснее и позволит вам регулировать остроту и специи по своему вкусу.

Зеленую редьку очистите и натрите на терке. Выбирайте свежую и сочную редьку — это придаст салату насыщенный вкус. Репчатый лук очистите и нарежьте соломкой или полукольцами. Лучше использовать синий сладкий лук — он сделает блюдо ярче и вкуснее.

Сложите все ингредиенты в глубокую миску, посолите по вкусу и заправьте майонезом. Если хотите снизить калорийность, замените майонез на лимонный сок и оливковое масло.

Перемешайте салат и оставьте на пару часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей украсьте свежей петрушкой и подайте с пшеничным или ржаным хлебом.

Полезные советы

  • Для более пикантного вкуса некоторые хозяйки добавляют маринованные огурцы, но корейская морковь и редька уже дают достаточную остроту.
  • Все овощи лучше натереть на терке для корейской моркови — так салат будет выглядеть аккуратно и красиво.
  • Салат получается легким, сочным и отлично подходит как для будней, так и для праздников.

