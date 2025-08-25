Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с морковью по-корейски
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:40

Главная ошибка с корейской морковью: почему салат превращается в кашу и как этого избежать

Рецепт салата с корейской морковью, копчёной колбасой и сухариками

Нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное? Этот салат выручит вас в любой ситуации! Сочетание острой корейской моркови, ароматной копчёной колбасы и хрустящих сухариков делает его беспроигрышным вариантом. А свежий огурец добавляет сочности и лёгкости. Готовится буквально за пять минут — идеально, когда гости уже на пороге.

Что понадобится

  • Сервелат (или другая копчёная колбаса): 300 г
  • Свежие огурцы: 2 шт.
  • Ржаные сухарики: 100 г
  • Чеснок: 1 зубчик (по желанию)
  • Майонез для заправки: 3 ст. л.

Процесс приготовления

Морковь можно использовать покупную или домашнюю. Копчёную колбасу (сервелат, салями) очистите от оболочки. Важный совет от автора: от варёной колбасы лучше отказаться — её нейтральный вкус не подойдёт для этого яркого салата. Огурцы хорошо вымойте. Обрежьте кончики и обязательно попробуйте небольшой кусочек на горечь! Если кожица грубая, её лучше снять. Нарежьте огурцы аккуратной соломкой.

Колбасу нарежьте такой же соломкой, как и огурцы. Так салат будет выглядеть аккуратнее и аппетитнее. В просторный салатник выложите огурцы, колбасу, корейскую морковь и ржаные сухарики. Если любите поострее, добавьте измельчённый чеснок. Сухарики лучше брать ржаные — их вкус лучше всего гармонирует с остальными компонентами.

Добавьте майонез и аккуратно перемешайте салат. Совет: Подавайте блюдо сразу же, чтобы сухарики не успели размокнуть и сохранили свой аппетитный хруст. Если готовите заранее, добавьте сухарики прямо перед подачей.

