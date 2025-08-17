Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с морковью по-корейски
Салат с морковью по-корейски
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:46

Готовится за 15 минут, а съедается за 5: идеальный салат для ленивых

Как приготовить салат с корейской морковью, крабовыми палочками и кукурузой

Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат, который украсит и будничный, и праздничный стол? Попробуйте это сочетание — сочная корейская морковь, нежные крабовые палочки, свежий огурец и кукуруза. А майонезная заправка свяжет все вкусы в единую гармонию!

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 150 г
  • Корейская морковь — 100 г
  • Консервированная кукуруза — 150 г
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Майонез — 3 ст. л.

Как приготовить

Отварите яйца (7-8 минут в кипящей воде), остудите и очистите. Крабовые палочки разморозьте и освободите от упаковки. С кукурузы слейте жидкость.

Крабовые палочки и огурец нашинкуйте соломкой. Яйца измельчите (можно использовать яйцерезку). В салатник выложите все ингредиенты: крабовые палочки, кукурузу, огурец, морковь и яйца.

Добавьте майонез, аккуратно перемешайте. Перед подачей охладите в холодильнике 15-20 минут — так салат станет ещё вкуснее!

Совет: экспериментируйте! Добавьте сухарики, колбасу или зелень для новых оттенков вкуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить ликер из черноплодной рябины в домашних условиях сегодня в 4:56

Ликер из черноплодной рябины: как заготовить уникальный напиток без лишних затрат

Научитесь готовить ликер из черноплодной рябины — терпкий, сладкий и невероятно ароматный. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания!

Читать полностью » Как приготовить торт Невеста из 12 коржей: советы кондитера сегодня в 4:33

Йогурт вместо масла: почему этот торт полезнее обычных десертов

Порадуйте гостей на празднике нежным йогуртовым тортом Невеста! Узнайте, как легко и быстро его приготовить, следуя простым шагам.

Читать полностью » Как приготовить печёночный рулет: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 3:46

Печёночный рулет: ваш универсальный помощник для праздничного стола

Нежный печёночный рулет с плавленым сыром — простое, но эффектное блюдо для любого стола. Готовится быстро, а исчезает ещё быстрее! Попробуйте этот рецепт — и он станет вашим фаворитом.

Читать полностью » Как приготовить свинину по-французски: классический рецепт с грибами и сыром сегодня в 3:40

Запечённая свинина: простое блюдо с неожиданным вкусом

Ароматная свинина с грибами под сырной шапкой — блюдо, которое покорит даже самых привередливых гурманов. Узнай секрет идеального запекания!

Читать полностью » Пошаговый рецепт торта на йогурте с шоколадом и какао-порошком сегодня в 3:27

Не масло и не яйца: этот ингредиент делает торт воздушным и ароматным

Воздушный торт с шоколадной крошкой и какао-завитком удивляет простотой приготовления и вкусом, который остаётся нежным даже спустя несколько дней.

Читать полностью » Как засолить помидоры в бочке: традиционный рецепт от фермеров Краснодарского края сегодня в 2:43

Ошибка, из-за которой солёные помидоры получаются пресными: как избежать

Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — секрет идеальных бочковых помидоров раскрыт! Узнайте, как засолить томаты по старинному рецепту, чтобы получить настоящий деликатес.

Читать полностью » Скумбрия с картошкой: советы по запеканию от шеф-поваров сегодня в 2:36

Ужин за 5 минут подготовки: как запечь рыбу и гарнир одновременно

Сочная скумбрия с золотистой картошкой — идеальный ужин без лишних хлопот. Узнай, как запечь рыбу так, чтобы пальчики оближешь!

Читать полностью » Учёные: клетчатка в кожуре персиков укрепляет сердце и сосуды сегодня в 2:17

Сладкие персики работают лучше лекарств — но большинство выбрасывает самое ценное

Персики — не только сладкий вкус лета, но и источник клетчатки и антиоксидантов. Узнайте, почему кожуру этого фрукта не стоит выбрасывать.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

"Космический виноград": структура древней галактики ставит вопросы перед астрофизиками
Туризм

Что делать, если вы опоздали на регистрацию рейса в аэропорту
Авто и мото

Алекс Блэк: покупатели отдают свыше $35 тыс. за подержанный Toyota Tacoma
Еда

Картофель с грибами в сметане: рецепт приготовления в духовке за 40 минут
Садоводство

Укроп больше не будет капризничать: доктор Арефьев раскрыл секрет
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Васильева предупредила о вреде трансжиров для поджелудочной железы
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при приседе и хип-хиндже — объяснение инструктора Томми Страке
Садоводство

Опудривание смородины табачной пылью и золой в конце лета повышает урожайность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru