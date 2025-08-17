Готовится за 15 минут, а съедается за 5: идеальный салат для ленивых
Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат, который украсит и будничный, и праздничный стол? Попробуйте это сочетание — сочная корейская морковь, нежные крабовые палочки, свежий огурец и кукуруза. А майонезная заправка свяжет все вкусы в единую гармонию!
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 150 г
- Корейская морковь — 100 г
- Консервированная кукуруза — 150 г
- Свежий огурец — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Майонез — 3 ст. л.
Как приготовить
Отварите яйца (7-8 минут в кипящей воде), остудите и очистите. Крабовые палочки разморозьте и освободите от упаковки. С кукурузы слейте жидкость.
Крабовые палочки и огурец нашинкуйте соломкой. Яйца измельчите (можно использовать яйцерезку). В салатник выложите все ингредиенты: крабовые палочки, кукурузу, огурец, морковь и яйца.
Добавьте майонез, аккуратно перемешайте. Перед подачей охладите в холодильнике 15-20 минут — так салат станет ещё вкуснее!
Совет: экспериментируйте! Добавьте сухарики, колбасу или зелень для новых оттенков вкуса.
