Готовится за 15 минут, а съедается за 5: идеальный салат для ленивых

Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат, который украсит и будничный, и праздничный стол? Попробуйте это сочетание — сочная корейская морковь, нежные крабовые палочки, свежий огурец и кукуруза. А майонезная заправка свяжет все вкусы в единую гармонию!

Ингредиенты

Крабовые палочки — 150 г

Корейская морковь — 100 г

Консервированная кукуруза — 150 г

Свежий огурец — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Как приготовить

Отварите яйца (7-8 минут в кипящей воде), остудите и очистите. Крабовые палочки разморозьте и освободите от упаковки. С кукурузы слейте жидкость.

Крабовые палочки и огурец нашинкуйте соломкой. Яйца измельчите (можно использовать яйцерезку). В салатник выложите все ингредиенты: крабовые палочки, кукурузу, огурец, морковь и яйца.

Добавьте майонез, аккуратно перемешайте. Перед подачей охладите в холодильнике 15-20 минут — так салат станет ещё вкуснее!

Совет: экспериментируйте! Добавьте сухарики, колбасу или зелень для новых оттенков вкуса.