Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:54

Американские автогиганты в шоке: как Kia незаметно переманила у них всех покупателей

Kia показала рекордный рост продаж в США по итогам 2025 года — 110km.ru

Американский автомобильный рынок в 2025 году преподнёс сюрприз, который выбился из привычной логики конкуренции между местными и японскими брендами. Лидером по темпам роста продаж стала компания, от которой такого рывка ожидали немногие. Речь идёт о корейском производителе, сумевшем не просто укрепить позиции, а резко изменить баланс сил. Об этом сообщает издание 110 km. ru.

Неожиданный лидер динамики

По итогам 2025 года именно Kia показала самый впечатляющий рост продаж на рынке США. На фоне борьбы за долю рынка между GM, Ford и Stellantis корейский бренд сумел вырваться вперёд по динамике, обойдя как американских гигантов, так и других иностранных конкурентов. В начале года подобный сценарий казался маловероятным, однако к лету тренд стал очевидным.

Речь идёт не о разовом всплеске спроса, а о системном результате. Kia последовательно наращивала присутствие, опираясь на обновление модельного ряда и активную работу с дилерской сетью. Итоги года удивили даже скептиков, привыкших считать рынок США крайне инерционным.

Почему американцы выбрали Kia

Одним из ключевых факторов роста стала агрессивная и одновременно выверенная ценовая политика. Модели Kia предлагали привлекательное соотношение стоимости и оснащения, что особенно важно в условиях высокой конкуренции и роста цен на автомобили. Но дело было не только в цене.

Производитель сделал ставку на технологии, активно расширяя линейку гибридов и электромобилей. Дополнительным аргументом стали расширенные гарантийные обязательства, которые оказались значимыми для американских покупателей, ориентированных на долгосрочную эксплуатацию. В результате бренд перестал восприниматься как компромиссный вариант и занял место среди игроков "первой линии".

Рынок, который изменил отношение

Дилеры в США отмечали, что спрос на новые модели Kia превзошёл ожидания. Очереди на тест-драйвы растягивались на недели, а интерес к новинкам сохранялся даже на фоне насыщенного предложения конкурентов. Это стало показателем того, насколько быстро бренд сумел изменить своё восприятие у массового покупателя.

По итогам года Kia продемонстрировала рекордный прирост продаж на одном из самых конкурентных автомобильных рынков мира. Этот результат подтвердил, что корейский производитель сумел не просто воспользоваться благоприятной конъюнктурой, а выстроить устойчивую стратегию роста в США.

