Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:54

Бензин греет душу, дизель кошелёк, а электромобиль нервы: что реально берут из Кореи россияне

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию выросли в 1,5 раза за восемь месяцев — данные таможни

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию в 2025 году удивили даже аналитиков: за восемь месяцев рост составил полтора раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили в таможенных службах Южной Кореи. При этом российский рынок новых машин в целом показывает снижение продаж, но импорт из Азии сумел вырваться в лидеры и впервые за четыре года продемонстрировал положительную динамику.

Эксперты отмечают, что этот скачок выглядит особенно значимым на фоне предстоящего повышения утилизационного сбора. Новые правила могут замедлить темпы ввоза и привести к удорожанию популярных у россиян моделей, что потенциально скорректирует рынок уже к концу года. Пока же цифры впечатляют: с января по август стоимость поставленных машин составила 618,7 миллиона долларов.

Какие автомобили лидируют по продажам

Главный интерес покупателей традиционно сосредоточен на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Наиболее востребованы моторы объемом от 1,5 до 3,0 литров. Именно такие машины обеспечили львиную долю поставок — 449,9 миллиона долларов.

На втором месте находятся дизельные автомобили с моторами от 1,5 до 2,5 литра. Их ввезено на 126,8 миллиона долларов.

Что касается электромобилей и гибридов, их доля в общем объеме поставок пока не превышает нескольких процентов. Однако интерес к ним постепенно растет: российские автолюбители все чаще задумываются о зарядных станциях, экономии топлива и льготах для "зеленого" транспорта.

Сравнение: бензин, дизель и электро

Тип двигателя Доля поставок (млн $) Популярность у россиян
Бензиновый 1,5-3,0 л 449,9 Высокая, основной выбор
Дизельный 1,5-2,5 л 126,8 Средняя, востребован у практичных водителей
Гибрид/электро <50 Небольшая, но растущая

Советы шаг за шагом: как выбрать машину из Кореи

  1. Определите тип двигателя: бензин выгоден по цене, дизель экономичен, а электромобиль дает преимущества в крупных городах.

  2. Сравните стоимость содержания: учтите цену топлива, налоги, страховку и обслуживание.

  3. Изучите сервисную карту: убедитесь, что в вашем регионе есть сервисные центры для конкретной марки.

  4. Рассчитайте полную стоимость владения — включая утилизационный сбор, растаможку и страховку КАСКО.

  5. Подберите автомобиль под стиль жизни: для города — компактный седан, для семьи — кроссовер, для дальних поездок — дизельный универсал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля без учета грядущего повышения утилизационного сбора.

  • Последствие: цена может оказаться выше ожидаемой, а спрос снизится.

  • Альтернатива: заранее рассмотреть модели в наличии у дилеров, где цена фиксирована.

  • Ошибка: выбор редкой модели с малым числом сервисов.

  • Последствие: дорогой ремонт и сложность в обслуживании.

  • Альтернатива: обратить внимание на Hyundai Solaris, Kia Rio или Kia Sportage — для них есть развитая сеть СТО.

FAQ

Как выбрать корейский автомобиль для России?
Смотрите на популярные модели с бензиновыми моторами среднего объема — они оптимальны по цене и обслуживанию.

Сколько стоит ввоз машины из Кореи?
Средняя стоимость по данным 2025 года составляет 15-25 тысяч долларов в зависимости от модели и двигателя.

Что лучше: корейский или китайский авто?
Корейские выигрывают по надежности и репутации, китайские — по цене и инновациям, особенно в сегменте электромобилей.

Мифы и правда

  • Миф: все корейские автомобили дорогие в обслуживании.
    Правда: для популярных моделей стоимость ТО сопоставима с российскими и китайскими аналогами.

  • Миф: дизельные авто не подходят для российских условий.
    Правда: современные дизельные двигатели надежны, а расход топлива зимой не выше, чем у бензина.

  • Миф: электромобиль в России бесполезен.
    Правда: в крупных городах число зарядных станций растет, а льготы делают эксплуатацию выгодной.

3 интересных факта

  1. Южная Корея занимает 5-е место в мире по экспорту автомобилей.

  2. Модель Hyundai Solaris, созданная специально для России, стала бестселлером и в странах СНГ.

  3. На корейских заводах активно внедряются роботы для сварки и окраски кузовов, что снижает процент брака.

