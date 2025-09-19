Бензин греет душу, дизель кошелёк, а электромобиль нервы: что реально берут из Кореи россияне
Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию в 2025 году удивили даже аналитиков: за восемь месяцев рост составил полтора раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили в таможенных службах Южной Кореи. При этом российский рынок новых машин в целом показывает снижение продаж, но импорт из Азии сумел вырваться в лидеры и впервые за четыре года продемонстрировал положительную динамику.
Эксперты отмечают, что этот скачок выглядит особенно значимым на фоне предстоящего повышения утилизационного сбора. Новые правила могут замедлить темпы ввоза и привести к удорожанию популярных у россиян моделей, что потенциально скорректирует рынок уже к концу года. Пока же цифры впечатляют: с января по август стоимость поставленных машин составила 618,7 миллиона долларов.
Какие автомобили лидируют по продажам
Главный интерес покупателей традиционно сосредоточен на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Наиболее востребованы моторы объемом от 1,5 до 3,0 литров. Именно такие машины обеспечили львиную долю поставок — 449,9 миллиона долларов.
На втором месте находятся дизельные автомобили с моторами от 1,5 до 2,5 литра. Их ввезено на 126,8 миллиона долларов.
Что касается электромобилей и гибридов, их доля в общем объеме поставок пока не превышает нескольких процентов. Однако интерес к ним постепенно растет: российские автолюбители все чаще задумываются о зарядных станциях, экономии топлива и льготах для "зеленого" транспорта.
Сравнение: бензин, дизель и электро
|Тип двигателя
|Доля поставок (млн $)
|Популярность у россиян
|Бензиновый 1,5-3,0 л
|449,9
|Высокая, основной выбор
|Дизельный 1,5-2,5 л
|126,8
|Средняя, востребован у практичных водителей
|Гибрид/электро
|<50
|Небольшая, но растущая
Советы шаг за шагом: как выбрать машину из Кореи
-
Определите тип двигателя: бензин выгоден по цене, дизель экономичен, а электромобиль дает преимущества в крупных городах.
-
Сравните стоимость содержания: учтите цену топлива, налоги, страховку и обслуживание.
-
Изучите сервисную карту: убедитесь, что в вашем регионе есть сервисные центры для конкретной марки.
-
Рассчитайте полную стоимость владения — включая утилизационный сбор, растаможку и страховку КАСКО.
-
Подберите автомобиль под стиль жизни: для города — компактный седан, для семьи — кроссовер, для дальних поездок — дизельный универсал.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка автомобиля без учета грядущего повышения утилизационного сбора.
-
Последствие: цена может оказаться выше ожидаемой, а спрос снизится.
-
Альтернатива: заранее рассмотреть модели в наличии у дилеров, где цена фиксирована.
-
Ошибка: выбор редкой модели с малым числом сервисов.
-
Последствие: дорогой ремонт и сложность в обслуживании.
-
Альтернатива: обратить внимание на Hyundai Solaris, Kia Rio или Kia Sportage — для них есть развитая сеть СТО.
FAQ
Как выбрать корейский автомобиль для России?
Смотрите на популярные модели с бензиновыми моторами среднего объема — они оптимальны по цене и обслуживанию.
Сколько стоит ввоз машины из Кореи?
Средняя стоимость по данным 2025 года составляет 15-25 тысяч долларов в зависимости от модели и двигателя.
Что лучше: корейский или китайский авто?
Корейские выигрывают по надежности и репутации, китайские — по цене и инновациям, особенно в сегменте электромобилей.
Мифы и правда
-
Миф: все корейские автомобили дорогие в обслуживании.
Правда: для популярных моделей стоимость ТО сопоставима с российскими и китайскими аналогами.
-
Миф: дизельные авто не подходят для российских условий.
Правда: современные дизельные двигатели надежны, а расход топлива зимой не выше, чем у бензина.
-
Миф: электромобиль в России бесполезен.
Правда: в крупных городах число зарядных станций растет, а льготы делают эксплуатацию выгодной.
3 интересных факта
-
Южная Корея занимает 5-е место в мире по экспорту автомобилей.
-
Модель Hyundai Solaris, созданная специально для России, стала бестселлером и в странах СНГ.
-
На корейских заводах активно внедряются роботы для сварки и окраски кузовов, что снижает процент брака.
