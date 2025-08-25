Стоимость авто из Кореи приятно удивляет — но дальше начинается самое интересное

Каждый месяц в Россию и другие страны приезжают сотни автомобилей из Южной Кореи. Предложение выглядит заманчиво: широкий выбор, доступные цены, интересные комплектации. Но за красивой картинкой нередко скрываются подводные камни. О том, как работает рынок параллельного импорта, какие схемы используют мошенники и чего ожидать покупателям, рассказал в беседе с Autonews. ru директор по развитию компании VSETUT Drive Александр Снитовский.

Компания и масштабы

VSETUT Drive начала работу в 2022 году, ранее компания работала под брендом KeyAuto. С тех пор бизнес активно растет: ежемесячно отправляется до сотни автомобилей, а общее количество поставок уже исчисляется тысячами.

"Сегодня мы одна из самых узнаваемых компаний в Корее, у нас сильное медийное присутствие и выстроенные отношения с клиентами", — отметил Снитовский.

Главные риски для покупателя

Самая большая опасность — сотрудничество с сомнительными посредниками. В Корее десятки официально зарегистрированных компаний, но при этом сотни фейковых аккаунтов в соцсетях.

"Если вам предлагают слишком низкую цену и торопят с предоплатой — это первый сигнал тревоги", — подчеркнул Снитовский.

Чтобы избежать проблем, эксперты советуют:

всегда запрашивать регистрационные документы;

выходить на видеосвязь с представителем компании;

проверять реальные кейсы и отзывы проверенных клиентов.

Отказ от видеозвонка, как правило, является красным флагом.

Страховка и безопасность сделки

Работая с дорогими автомобилями, VSETUT Drive делает ставку на страхование. Каждая машина застрахована на всех этапах пути — от покупки в Корее до передачи клиенту. Дополнительно покупателям предлагают страховые пакеты напрямую от логистических компаний.

Такая практика особенно важна для дилерских центров, которые закупают машины партиями.

Проверка автомобилей

Все автомобили проходят несколько ступеней контроля:

осмотр на складе в Корее;

проверка в порту Пусан;

контроль при разгрузке во Владивостоке;

фиксация состояния при доставке в конечный город.

Фото- и видеоотчеты предоставляются клиенту, что позволяет быть уверенным в сохранности машины.

Гарантия на автомобили с пробегом

Так как компания не является официальным дилером, заводской гарантии на авто с пробегом она не предоставляет. Однако споры решаются в пользу клиента.

Был лишь один спорный случай, когда автомобиль повредился из-за агрессивной эксплуатации. Несмотря на отсутствие своей вины, компания помогла владельцу с ремонтом, организовав поставку нового двигателя.

Как проходит процесс покупки

Процедура для частных клиентов выглядит так:

Первичное обращение — чаще всего через рекомендации.

Выбор модели и бюджета — подписывается договор, вносится предоплата.

Осмотр в Корее — фотоотчет (около 80 снимков) и видео.

Бронирование — клиент подтверждает покупку и переводит средства.

Выкуп автомобиля — расчет занимает до недели.

Доставка — через 3-5 недель машина оказывается у покупателя.

Сроки и маршруты

Отправки из Кореи происходят раз в неделю. До Владивостока авто доходит за сутки, дальше сроки зависят от региона:

в европейской части России — от 3 до 5 недель;

в другие страны (США, Канада, Израиль, Европа) — сроки обсуждаются отдельно;

возможна ускоренная авиадоставка.

Валюта расчетов

Все сделки в Корее проходят только в вонах (KRW). Однако клиенты оплачивают автомобили в удобной валюте, а компания помогает с конвертацией. VSETUT Drive работает не только с российскими покупателями, но и с клиентами из США, Европы и стран СНГ.