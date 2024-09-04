Блокировка Telegram в Корее маловероятна

Запрет на использование Telegram в Республике Корея представляется маловероятным, так как многие южнокорейцы активно пользуются этой платформой. Для его блокировки необходимо, чтобы возникла проблема общенационального масштаба, сообщил РИА Новости главный юрист южнокорейской юридической фирмы Delight Чо Вон Хи.

По словам специалиста, для полного запрета Telegram потребовалось бы заблокировать IP-адреса, которые позволяют доступ к сервису. Однако для этого необходимо, чтобы сам мессенджер был признан "проблемным", чего на данный момент не наблюдается. В стране не ведутся дискуссии о вредоносности приложения, и до введения запрета еще далеко. Чтобы сложилась ситуация, требующая запрета Telegram, необходимо, чтобы через этот мессенджер происходило такое количество преступлений, что его использование стало бы серьезной проблемой, требующей полного прекращения доступа к нему на территории страны.

Чо Вон Хи также добавил, что решение о запрете может быть принято только в том случае, если Комиссия по телерадиовещанию и коммуникациям решит заблокировать IP-адреса приложения. Эксперт отметил, что Telegram уже давно используется в Корее и обладает функциями обеспечения некоторой конфиденциальности, поэтому вероятность фактического запрета кажется низкой.

Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное расследование в отношении юридического лица Telegram по подозрению в содействии преступлениям, включая распространение поддельных видеоматериалов сексуального характера и другие правонарушения. В ответ на это компания Telegram удалила часть порнографического контента на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения.

Тем не менее, пока не сообщалось о том, что компания согласилась предоставить южнокорейской полиции какие-либо данные. Telegram предоставил регулятору специальный адрес электронной почты для дальнейшей связи. В прокуратуре Южной Кореи отметили, что без сотрудничества со стороны компании полиции и прокуратуре будет сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, и если компания не предоставит информацию, то расследование окажется затруднительным.

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