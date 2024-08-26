Суд постановил арестовать мошенника из Кореи на два месяца

Тушинский суд Москвы принял решение арестовать южнокорейского гражданина Кия Арсения по обвинению в мошенничестве. Ущерб, нанесённый нескольким женщинам, составил более 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram, суд постановил арестовать Кия Арсения на один месяц и тринадцать дней — до 27 сентября 2024 года.

Следствие утверждает, что Кий убедил женщин перевести ему деньги и передать имущество, которое он не вернул. Ему инкриминируют два эпизода мошенничества.

По данным прокуратуры, 26-летний мужчина знакомился с девушками через интернет, заводил с ними романтические отношения и под разными предлогами просил у них деньги. После этого он исчезал.

Среди пострадавших — три москвички в возрасте от 25 до 31 года. Одна из них перевела ему 11 тысяч рублей и отдала свой смартфон стоимостью свыше 66 тысяч рублей.

Другая знакомая купила для него телефон и ноутбук за более чем 155 тысяч рублей. Ещё одна жительница столицы перевела ему свыше 75 тысяч рублей якобы на билеты и приобрела электронные часы за около 80 тысяч рублей.

Прокуратура следит за ходом расследования и выявлением новых возможных жертв обвиняемого.

Фото: From Wikimedia Commons/ Army Russia 2018 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)