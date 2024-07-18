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Песков назвал присутствие кораблей НАТО в Черном море потенциальной угрозой
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Песков назвал присутствие кораблей НАТО в Черном море потенциальной угрозой

Присутствие кораблей НАТО в Черном море является потенциальной угрозой для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую стратегию морской безопасности Украины.

Конвенция Монтре регулирует режим пребывания кораблей внечерноморских государств в акватории Черного моря, и Турция выполняет свои административные функции в этом регионе. Однако, отметил Песков, концентрация натовских кораблей в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины.

Песков подчеркнул, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, учитывая вызванные угрозы. Он также отметил, что Болгария и Румыния, являясь членами НАТО, играют важную роль в этом регионе и могут быть вовлечены в конфликт.

Новая стратегия морской безопасности Украины, утвержденная президентом Владимиром Зеленским, предусматривает постоянное присутствие стран НАТО на Черном море и совместные учения с силами блока в этом регионе. Россия будет внимательно следить за развитием ситуации и принимать необходимые меры для защиты своих интересов.

Песков подчеркнул, что Россия будет работать над укреплением своих позиций в Черном море и будет бороться за свои интересы, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Carla Ocampo

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