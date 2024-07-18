Присутствие кораблей НАТО в Черном море является потенциальной угрозой для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую стратегию морской безопасности Украины.
Конвенция Монтре регулирует режим пребывания кораблей внечерноморских государств в акватории Черного моря, и Турция выполняет свои административные функции в этом регионе. Однако, отметил Песков, концентрация натовских кораблей в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины.
Песков подчеркнул, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, учитывая вызванные угрозы. Он также отметил, что Болгария и Румыния, являясь членами НАТО, играют важную роль в этом регионе и могут быть вовлечены в конфликт.
Новая стратегия морской безопасности Украины, утвержденная президентом Владимиром Зеленским, предусматривает постоянное присутствие стран НАТО на Черном море и совместные учения с силами блока в этом регионе. Россия будет внимательно следить за развитием ситуации и принимать необходимые меры для защиты своих интересов.
Песков подчеркнул, что Россия будет работать над укреплением своих позиций в Черном море и будет бороться за свои интересы, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в регионе.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Carla Ocampo
Daily Beast: спонсор Демпартии написал Байдену речь о снятии его кандидатуры с выборов в США
Один из крупных спонсоров Демпартии США подготовил для Джо Байдена речь, с которой тот мог бы заявить о снятии кандидатуры и "достойно" выйти из гонки за пост главы, сообщает Daily Beast.
Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с судьями Конституционного суда дал поручение провести обстоятельную ревизию законодательства республики, сообщает президентская пресс-служба.
NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением
В России нет понятия "домашнее насилие". Кроме того, жертвой может стать не только женщина, но и мужчина. Об этом NewsInfo.Ru сообщила кандидат юридических наук, автор диссертации о домашнем насилии Алена Гордейчик.
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном
В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.