Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ЧФ в Севастополе
ЧФ в Севастополе
© Виктор Пахомов is licensed under Pravda.ru
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:25

Учения, где ошибка стоит дорого: моряки ТОФ отработали комплексный поиск и нейтрализацию подводной цели

Корабли ТОФ отработали сопровождение подводной цели — ДВ — РОСС

Манёвры в Японском море вновь продемонстрировали активность сил Тихоокеанского флота. В условиях ограниченной видимости экипажи отрабатывали действия по поиску и нейтрализации условного противника, о чём сообщает ДВ — РОСС.

Обнаружение подводной цели

Учение проходило с участием малого противолодочного корабля "Метель" и дизельной подлодки "Комсомольск-на-Амуре". Моряки имитировали ситуацию, при которой субмарина скрывается в акватории, а надводные силы должны своевременно выявить её манёвр. Экипаж МПК использовал штатные гидроакустические станции для поиска подводной цели, что позволило засечь движение неизвестного объекта.

Сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота подчёркивает, что работа велась в реальном морском секторе, приближенном к боевой обстановке. Моряки детально отрабатывали алгоритм действий, включая сопровождение подводной цели и уточнение её курса.

"В предполагаемым секторе нахождения подводной лодки экипаж противолодочного корабля применил штатное гидроакустическое оборудование и обнаружил движение неустановленного подводного объекта", — говорится в сообщении пресс-службы.

Действия корабля и ответные манёвры субмарины

После обнаружения условного противника экипаж "Метели" перешёл к следующему этапу тренировки. Военные выполнили постановку учебных глубинных мин в районе, где могла находиться подлодка, и проверили готовность средств противолодочного поражения. Такой сценарий используется для отработки комплексной защиты корабельной группы.

Субмарина, в свою очередь, имитировала скрытный отход из зоны поиска. Моряки отрабатывали уклонение от минных заграждений, маневрирование на минимальных скоростях и уход от преследования. Как отмечают в ТОФ, такие эпизоды позволяют экипажам поддерживать высокий уровень подготовки и совершенствовать навыки скрытного маневрирования.

Контекст других учений флота

Сообщается, что тренировка полностью соответствовала плану боевой подготовки, который включает регулярные действия в различных морских районах. Тихоокеанский флот продолжает активную серию учений: ранее, 26 ноября, экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" провели манёвры в Индийском океане. Тогда моряки выполнили артиллерийские стрельбы и решали задачи по поиску подводных лодок.

Систематичность подобных операций формирует устойчивый навык взаимодействия между кораблями разных классов и позволяет флотовым силам уверенно действовать в любой обстановке. Такой подход обеспечивает боевую готовность подразделений, независимо от удалённости районов их работы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Дальнем Востоке первый пациент с пересаженным сердцем стал дедушкой вчера в 18:32
Полгода после трансплантации: первый приморский пациент после пересадки сердца стал дедушкой

Первый на Дальнем Востоке пациент после пересадки сердца не только восстановил активность, но и стал дедушкой, начав строить планы на будущие семейные поездки.

Читать полностью » В Бурятии открыли новую экотропу Болхойн аршаан — Минтуризма 06.12.2025 в 9:19
Секретное озеро с целебной грязью теперь доступно всем: в Бурятии открыли новый маршрут

В закаменской Санаге открыли экотропу длиной 1,6 км: маршрут ведёт к источнику и смотровой площадке. Что уже сделали за грант?

Читать полностью » В Чите закрыли 25 классов из-за роста ОРВИ — Роспотребнадзор 06.12.2025 в 8:59
Цифры кричат о катастрофе: в Чите закрыли 25 классов из-за стремительного роста ОРВИ

В Чите из-за всплеска ОРВИ закрыли десятки классов и группы в детсадах, школьников перевели на дистанционку. Что показывают данные по эпидпорогу?

Читать полностью » Фермерская мини-ярмарка с сырами и мёдом откроется в субботу, 6 декабря — ДВ — РОСС 05.12.2025 в 16:06
Продукты, рожденные в Приморье: фестиваль фермерской пищи во Владивостоке собирает лучших производителей региона

В этом месяце в Владивостоке пройдет ряд ярмарок с местной продукцией. Свежие товары и фермерские деликатесы ждут покупателей с 6 по 7 декабря.

Читать полностью » Два нарушителя сняты с поездов Москва — Владивосток и Хабаровск — пресс-служба 05.12.2025 в 16:06
От агрессии до штрафов: как два пассажира нарушили порядок и стали героями правового инцидента на станции Ружино

Два пассажира были сняты с поездов на станции Ружино за агрессивное поведение и выброс окурка на пути. Оба получили штрафы за нарушение порядка.

Читать полностью » Чукотка представила свой гастрономический потенциал в Москве 04.12.2025 в 22:43
Чукотка покорила Москву вкусами Севера: вечер, после которого мечтают улететь на край света

В Москве представили Чукотку через гастрономию и северную культуру: шеф-повара из разных стран создали блюда из местных продуктов, а дипломаты увидели регион по-новому.

Читать полностью » Таможня зафиксировала снижение числа автовозов на российско-китайской границе — ТАСС 04.12.2025 в 5:14
Автовозы уходят в тень: декабрьский наплыв большегрузов меняет правила игры на границе с Китаем

В начале декабря пункт пропуска "Пограничный" фиксирует заметный рост доли крупнотоннажных перевозок, что меняет структуру грузопотока и требует более точной логистической подготовки.

Читать полностью » Прайм Сити разместила в виртуальном городе пространства сервисов Самоката и Okko — пресс-служба Сбера 04.12.2025 в 5:14
Город, где домики приносят выгоду: как новая игра превращает бренды в квесты

Прайм Сити объединяет игру и сервисы экосистемы Сбера, создавая виртуальный город с бонусами и механиками для миллионов пользователей подписки.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Елочные базары во Владивостоке откроются уже 12 декабря — ДВ — РОСС
ДФО
Эксперт Алина Иванова предсказала судьбоносные повороты по друидской системе — ИА PrimaMedia
ДФО
Приморцы дебютировали с 23 наградами на Кубке России — Олег Докучаев
ДФО
В Арсеньеве запустили подъёмники горнолыжного комплекса — ИА PrimaMedia
ЮФО
Ростовская область стала лидером волонтёрства в России — Юрий Слюсарь
Дом
Пищевая сода эффективно удаляет жир с кухонных шкафов — The Spruce
Общество
Судебные споры помогут оценить надёжность УК — эксперт по ЖКХ Сергеев
Красота и здоровье
Кисломолочные продукты дают неоднозначный эффект вечером — эндокринологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet