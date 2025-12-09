Учения, где ошибка стоит дорого: моряки ТОФ отработали комплексный поиск и нейтрализацию подводной цели

Манёвры в Японском море вновь продемонстрировали активность сил Тихоокеанского флота. В условиях ограниченной видимости экипажи отрабатывали действия по поиску и нейтрализации условного противника, о чём сообщает ДВ — РОСС.

Обнаружение подводной цели

Учение проходило с участием малого противолодочного корабля "Метель" и дизельной подлодки "Комсомольск-на-Амуре". Моряки имитировали ситуацию, при которой субмарина скрывается в акватории, а надводные силы должны своевременно выявить её манёвр. Экипаж МПК использовал штатные гидроакустические станции для поиска подводной цели, что позволило засечь движение неизвестного объекта.

Сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота подчёркивает, что работа велась в реальном морском секторе, приближенном к боевой обстановке. Моряки детально отрабатывали алгоритм действий, включая сопровождение подводной цели и уточнение её курса.

"В предполагаемым секторе нахождения подводной лодки экипаж противолодочного корабля применил штатное гидроакустическое оборудование и обнаружил движение неустановленного подводного объекта", — говорится в сообщении пресс-службы.

Действия корабля и ответные манёвры субмарины

После обнаружения условного противника экипаж "Метели" перешёл к следующему этапу тренировки. Военные выполнили постановку учебных глубинных мин в районе, где могла находиться подлодка, и проверили готовность средств противолодочного поражения. Такой сценарий используется для отработки комплексной защиты корабельной группы.

Субмарина, в свою очередь, имитировала скрытный отход из зоны поиска. Моряки отрабатывали уклонение от минных заграждений, маневрирование на минимальных скоростях и уход от преследования. Как отмечают в ТОФ, такие эпизоды позволяют экипажам поддерживать высокий уровень подготовки и совершенствовать навыки скрытного маневрирования.

Контекст других учений флота

Сообщается, что тренировка полностью соответствовала плану боевой подготовки, который включает регулярные действия в различных морских районах. Тихоокеанский флот продолжает активную серию учений: ранее, 26 ноября, экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" провели манёвры в Индийском океане. Тогда моряки выполнили артиллерийские стрельбы и решали задачи по поиску подводных лодок.

Систематичность подобных операций формирует устойчивый навык взаимодействия между кораблями разных классов и позволяет флотовым силам уверенно действовать в любой обстановке. Такой подход обеспечивает боевую готовность подразделений, независимо от удалённости районов их работы.