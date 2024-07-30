Российский фрегат "Штандарт" получил разрешение от властей испанского города Сеэ на заход в порт для пополнения запасов. Об этом сообщил капитан корабля Владимир Мартусь в интервью РИА Новости.

Капитан пояснил, что переговоры с испанскими властями об аварийном заходе в порт были продолжительными, но в итоге увенчались успехом. На момент интервью судно приближалось к причалу с целью заправки и дальнейшего продолжения пути.

Мартусь объяснил необходимость захода в порт критической нехваткой продовольствия и воды на борту. Благодаря достигнутым договоренностям с испанскими властями удалось согласовать все необходимые процедуры.

В планах экипажа "Штандарта" - участие в морском фестивале во французском городе Гранвиль в августе. Капитан выразил надежду на отсутствие препятствий для захода в порт этого города, расположенного в департаменте Манш.

Мартусь отметил, что решение о применении европейских санкций находится в компетенции префекта, который может либо применить ограничения, либо отнестись к кораблю с пониманием. Это создает элемент неопределенности для команды фрегата.

Капитан также сообщил о намерении команды обжаловать решение о европейских санкциях в Европейском суде в Люксембурге.

Ситуация вокруг "Штандарта" обострилась в июле, когда префектура французского департамента Финистер запретила кораблю заход в порт. Это решение последовало за включением в санкции ЕС против России формулировки о "копиях исторических судов", к которым относится фрегат. В результате морякам не позволили участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и даже пополнить запасы.

В сложившейся ситуации помощь экипажу "Штандарта" оказали французские яхтсмены, доставившие на борт воду в канистрах с помощью моторных лодок.

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