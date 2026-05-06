Корь может ударить тяжелее, чем кажется: осложнения становятся главной угрозой заражения

Корь опасна осложнениями, включая тяжелые пневмонии, токсикоинфекционный шок и коревой энцефалит, отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров. О том, можно ли предупредить опасный недуг, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Корпус МГУ перевели на дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщило ранее издание "Известия".

Никифоров объяснил, что корь относится к группе болезней, которые раньше называли "детские инфекции". Однако взрослые тоже могут заражаться, и чем старше пациент, тем тяжелее обычно протекает заболевание.

"Корь может давать очень тяжелые пневмонии, токсикоинфекционный шок, и что самое страшное, может давать коревой энцефалит со всеми вытекающими отсюда последствиями", — подчеркнул Никифоров.

По словам специалиста, вакцинация позволила резко снизить заболеваемость корью, однако иммунитет после прививки не является пожизненным. Именно поэтому, отметил он, со временем возникла необходимость во второй, а иногда и третьей вакцинации.

"Корью болеют один раз в жизни, после чего остается пожизненный иммунитет. Но от вакцины иммунитет не пожизненный", — пояснил он.

Инфекционист добавил, что корь остается одной из самых заразных болезней.

"Есть индекс контагиозности: сколько из ста человек заболеют, получив заражающую дозу. В обычной инфекционной практике это где-то в пределах тридцати-сорока процентов колеблется. Для кори это почти сто процентов. Если больной чихнул в студенческой аудитории непривитой, где сидят сто студентов, то через две недели из ста человек девяносто пять заболеют. Вот приблизительно что такое корь", — рассказал инфекционист.

При этом, подчеркнул врач, заболевший не может самостоятельно точно определить заболевание в первые дни, поскольку специфическая сыпь появляется только на четвертый день, а до этого симптомы могут напоминать другие инфекции.